Saltillo: acelerado pierde el control y provoca choque en el periférico LEA

Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Uno de los vehículos terminó proyectado contra la barrera divisoria tras el impacto. FOTO: MARTÍN ROJAS
    Uno de los vehículos terminó proyectado contra la barrera divisoria tras el impacto. FOTO: MARTÍN ROJAS

El accidente generó afectaciones temporales a la circulación en los carriles laterales del periférico, lo que obligó a la intervención de autoridades viales para agilizar el tránsito

Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente vehicular la noche del jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la medianoche, cuando el conductor de un Volkswagen Vento, color blanco, transitaba con dirección al norte y realizaba maniobras de rebase sobre dicha vialidad.

$!Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona para evitar otro percance.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona para evitar otro percance. FOTO: MARTÍN ROJAS

Al llegar al paso deprimido, a la altura del distribuidor vial El Sarape, el conductor perdió el control de la unidad, invadió carriles de circulación y se impactó contra un Chevrolet Chevy que se incorporaba desde el bulevar Paseo de la Reforma.

A consecuencia del impacto, el vehículo afectado salió proyectado y terminó estrellándose contra la barrera divisoria, quedando sobre la lateral y obstruyendo la circulación. En tanto, la unidad señalada como presunta responsable quedó detenida en el carril derecho.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una mujer que viajaba como copiloto.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una mujer que viajaba como copiloto. FOTO: MARTÍN ROJAS

Testigos del percance dieron aviso a las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, a fin de prevenir otro incidente.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una mujer que viajaba como copiloto en el vehículo afectado; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

$!Las unidades involucradas fueron retiradas para restablecer la circulación vehicular.
Las unidades involucradas fueron retiradas para restablecer la circulación vehicular. FOTO: MARTÍN ROJAS

Finalmente, las unidades involucradas fueron retiradas del sitio para restablecer la circulación, quedando el caso bajo seguimiento de las autoridades correspondientes.

