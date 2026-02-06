Saltillo: acelerado pierde el control y provoca choque en el periférico LEA

Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente vehicular la noche del jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la medianoche, cuando el conductor de un Volkswagen Vento, color blanco, transitaba con dirección al norte y realizaba maniobras de rebase sobre dicha vialidad.

