Consulado de México emite medidas de seguridad a connacionales por el Super Bowl

Internacional
/ 5 febrero 2026
    El consulado de México en San Francisco exhortó a las personas mexicanas que planean asistir al Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California, a viajar “de manera responsable”. ESPECIAL

El Consulado de México indicó qué es lo que se debe hacer y decir en caso de ser detenido por las autoridades de Estados Unidos en el Super Bowl

El consulado de México en San Francisco exhortó a las personas mexicanas que planean asistir al Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California, a viajar “de manera responsable”.

Esto sucede en medio de incertidumbre e inseguridad ante versiones sobre posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Asimismo, la institución diplomática recordó que cometer un delito puede ser causa de deportación.

CONSULADO DE MÉXICO ALERTA A MEXICANOS POR EL SUPER BOWL LX

Mediante un comunicado, la representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que, en caso de detención, se debe solicitar a las autoridades estadounidenses que notifiquen al consulado de México para recibir orientación consular.

En ese contexto, el consulado compartió una frase que puede utilizarse en caso de arresto: “I am mexican citizen and I want to talk to my consulate” (“Soy ciudadano mexicano y quiero hablar con mi consulado”).

Sobre la seguridad del evento, Cathy Lanier, directora de seguridad de la NFL, aseguró que no están previstas operaciones del ICE durante el partido del próximo domingo ni en otros eventos relacionados con el Super Bowl.

OTRAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Las autoridades consulares recomendaron a quienes viajen al encuentro deportivo conducirse con respeto en todo momento, evitar provocaciones y atender las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia.

También sugirieron mantener comunicación constante con familiares, compartir la ubicación y evitar conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Para mayor información o asistencia, el consulado de México en San Francisco puso a disposición el teléfono del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM): 5206237874.

Asimismo, recordó que la oficina consular brinda apoyo en casos de extravío de pasaporte, si se es víctima de algún delito o abuso, en situaciones de arresto o si la persona mexicana es hospitalizada.

