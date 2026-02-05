$!Consulado de México emite medidas de seguridad a connacionales por el Super Bowl

El consulado de México en San Francisco exhortó a las personas mexicanas que planean asistir al Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California, a viajar “de manera responsable”.

Esto sucede en medio de incertidumbre e inseguridad ante versiones sobre posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Asimismo, la institución diplomática recordó que cometer un delito puede ser causa de deportación.

TE PUEDE INTERESAR: NFL confirma que el ICE no estará presente en el Super Bowl LX

CONSULADO DE MÉXICO ALERTA A MEXICANOS POR EL SUPER BOWL LX

Mediante un comunicado, la representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que, en caso de detención, se debe solicitar a las autoridades estadounidenses que notifiquen al consulado de México para recibir orientación consular.

En ese contexto, el consulado compartió una frase que puede utilizarse en caso de arresto: “I am mexican citizen and I want to talk to my consulate” (“Soy ciudadano mexicano y quiero hablar con mi consulado”).