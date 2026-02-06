POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?

I. YA VAN CUATRO...

Con la detención del morenista Diego Rivera Navarro, hoy exalcalde de Tequila, Jalisco, la “Operación Enjambre”, que forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, acumula ya cuatro municipios “descabezados” porque a sus alcaldes –dos hombres y dos mujeres, por cierto– se les vincula con grupos de la delincuencia organizada. Llamó la atención de los observadores acuciosos el hecho de que el operativo para capturar al presidente municipal de Tequila es el primero –de esta operación– que se realiza fuera del Estado de México, lo cual lleva a preguntarse si pronto podríamos estar viendo arrestos similares en otras entidades del país.

II. ¿ESCALARÁ?

Más aún: tras el operativo de ayer, no pocos especulaban con el hecho de que el equipo encabezado por Omar García Harfuch podría elevar en cualquier momento la mira e ir por “peces más gordos”. Y es que parece claro que los golpes asestados contra ediles en funciones forman parte de la respuesta de México a la exigencia de Washington de dar mayores resultados en la lucha contra la delincuencia organizada. Y allá, se repite con insistencia, tienen la mira puesta en piezas de mayor peso...

TE PUEDE INTERESAR: Detienen al alcalde de Tequila, Jalisco, en Operación Enjambre contra extorsión y corrupción

III. BENEFICIARIOS

A propósito del comentario publicado aquí hace unos días, relativo al hecho de que el morenismo de Luisa María Alcalde ha decidido someter a la “tómbola” todos los lugares de la lista plurinominal al Congreso, nos dicen que los más agradecidos con esa medida son los priistas. ¿Y eso por qué? Pues porque la decisión implica que, a diferencia de la elección pasada, cuando al SNTE le garantizaron un asiento en el Congreso, el cual ocupa Magaly Hernández Aguirre, ahora no tienen garantías de nada... en Morena. ¿Pero qué tal en el Verde? Ahí las huestes de “El Paisano” Alfonso Cepeda Salas podrían terminar colonizando la lista de preferencias.

IV. ALIADO INVOLUNTARIO

Eso explica por qué en los últimos días se ha mencionado con insistencia que el sindicato magisterial está jugando, a nivel local, con el PVEM que, aunque a nivel nacional es su aliado, en Coahuila tiene como propósito dividir el voto, estrategia en la cual ahora –con intención o sin ella– tendrá el apoyo del SNTE. Así las cosas, la dirigencia nacional de Morena podría terminar siendo una pieza estratégica en la intención del PRI por hacerse del “carro completo” el primer domingo de junio próximo. Habrá que ver.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrece senador votos del SNTE para diputaciones de Coahuila

V. SE BUSCAN ESCUELAS

Y en temas electorales andando, quienes ya sudan la gota gorda son los encargados de identificar espacios físicos para la instalación de casillas –para la elección de junio próximo– en el norte de Saltillo. ¿Y eso por qué? Pues porque al norte casi no hay escuelas públicas... y los propietarios de las escuelas privadas no las quieren facilitar. Se trata de una misión para el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, quien conoce bien el ecosistema de las escuelas privadas y por ello debería convertirse en un embajador eficaz para que los colegios privados abran sus puertas a los ejercicios democráticos.

VI. ¿QUIÉN SE APUNTA?

Y es que, según nos comentan quienes andan en esas lides, el asunto se está convirtiendo en un problema de tal magnitud que el personal del INE ya anda pensando incluso en ubicar casillas en domicilios particulares porque no le encuentra la cuadratura al círculo. El punto es que, en el ideario del INE, instalar casillas en esas circunstancias resulta indeseable. Pero si al final no queda de otra...

VII. CONVENIO REVELADOR

En el Sindicato de Trabajadores de la UAdeC se anunció con bombo y platillo un convenio con un hospital privado para atender a quienes cuentan con seguro de gastos médicos. El punto que llama la atención es otro: la secretaria general, Nora Mireya Ramírez, trabajó durante años como enfermera en el propio Hospital Universitario de la casa de estudios. Aun con ese antecedente, el sindicato decidió voltear a lo privado. Pero el mensaje de fondo es inevitable. Si quienes conocen desde dentro el hospital optan por otra puerta, algo habla del estado actual del servicio. Y eso ya no es percepción, es señal.

VIII. FOCO ROJO

El mensaje es delicado. Si los propios trabajadores y su dirigencia prefieren hospitales privados, la pregunta cae sola sobre el Hospital Universitario. El doctor Lauro Cortés tendría que revisar qué está pasando puertas adentro y el rector Octavio Pimentel tomar nota. Porque la percepción también pesa. Y en salud, perder confianza es perderlo casi todo. ¿Se trata de comodidad, de eficiencia... o de un síntoma de deterioro que nadie quiere admitir?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses

IX. DESCONTENTO

En el priismo local llamó la atención el nombramiento de Andrés Loya como secretario general de la CNOP Saltillo. Él lo presume en redes con fotos y agradecimientos, pero hacia dentro nos dicen que la reacción ha sido distinta. Militantes comentan que Loya suele “navegar de muertito” y que poco se le ve en trabajo territorial. Aparece –dicen– cuando toca tomarse la foto o generar percepción en tiempos electorales. Y en una elección en la cual la operación real pesa más que el discurso, la pregunta ya circula en corto: ¿quién lo impulsa y por qué? ¿Qué aporta?