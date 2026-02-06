Saltillo: Menor de 13 años es hospitalizado tras agresión en secundaria de Valle de las Flores

Un menor de 13 años fue ingresado en estado delicado a una institución médica, luego de haber sido presuntamente agredido por sus compañeros al interior de la Secundaria Técnica número 7, ubicada en la colonia Valle de las Flores.

El adolescente, identificado como Hugo Mateo, acudió inicialmente por sus propios medios en compañía de su madre a la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el personal médico activó los protocolos de atención al detectar lesiones de gravedad, entre ellas traumatismo craneoencefálico y desprendimiento de retina.

Debido a la complejidad de su estado de salud, el menor fue canalizado a la Clínica 1 del IMSS, específicamente al área de Pediatría, para recibir atención especializada, ya que existe el riesgo de que pierda la visión en uno de sus ojos.

De acuerdo con la versión proporcionada por la madre, los hechos ocurrieron al interior del plantel educativo, situado sobre la calle Flor de Azalea, sin que hasta el momento se hayan esclarecido las circunstancias que originaron la agresión.

El menor permaneció acompañado en todo momento por su madre, quien fue informada sobre su evolución médica y los procedimientos necesarios para su atención.

Hasta el cierre de esta edición, autoridades educativas no han brindado detalles ni posicionamiento oficial respecto a lo ocurrido, por lo que se espera que en las próximas horas se brinde mayor información y se determinen las responsabilidades correspondientes.