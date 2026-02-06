Saltillo: Menor de 13 años es hospitalizado tras agresión en secundaria de Valle de las Flores

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Saltillo: Menor de 13 años es hospitalizado tras agresión en secundaria de Valle de las Flores
    El menor ingresó a la Clínica 1 del IMSS. FOTO: MARTÍN ROJAS

El personal médico activó protocolos de emergencia al detectar lesiones de gravedad

Un menor de 13 años fue ingresado en estado delicado a una institución médica, luego de haber sido presuntamente agredido por sus compañeros al interior de la Secundaria Técnica número 7, ubicada en la colonia Valle de las Flores.

El adolescente, identificado como Hugo Mateo, acudió inicialmente por sus propios medios en compañía de su madre a la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el personal médico activó los protocolos de atención al detectar lesiones de gravedad, entre ellas traumatismo craneoencefálico y desprendimiento de retina.

TE PUEDE INTERESAR: Queda joven prensado bajo tráiler tras aparatoso accidente en libramiento OFT

Debido a la complejidad de su estado de salud, el menor fue canalizado a la Clínica 1 del IMSS, específicamente al área de Pediatría, para recibir atención especializada, ya que existe el riesgo de que pierda la visión en uno de sus ojos.

De acuerdo con la versión proporcionada por la madre, los hechos ocurrieron al interior del plantel educativo, situado sobre la calle Flor de Azalea, sin que hasta el momento se hayan esclarecido las circunstancias que originaron la agresión.

El menor permaneció acompañado en todo momento por su madre, quien fue informada sobre su evolución médica y los procedimientos necesarios para su atención.

Hasta el cierre de esta edición, autoridades educativas no han brindado detalles ni posicionamiento oficial respecto a lo ocurrido, por lo que se espera que en las próximas horas se brinde mayor información y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Claudia Sheinbaum encabeza el 109 aniversario de la Constitución Mexicana con un mensaje contundente contra el neoliberalismo y en defensa de la soberanía.

Sheinbaum defiende la soberanía en discurso sobre la Constitución... “México no se doblega ni se vende”
El objetivo de estas visitas fue fortalecer alianzas que impulsen el desarrollo económico, turístico y de servicios en la entidad, explicó Jiménez Salinas

Coahuila mantiene y fortalece relación con Texas y Arizona: Manolo Jiménez
Impulso económico

Impulso económico
true

Fuero: Suero salvador de los corruptos
true

Incendios: ¿por qué son tan frecuentes en Coahuila?
Las cuevas, explicó el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, son utilizadas por personas para intoxicarse u ocultar objetos robados.

Detienen a 10 en operativo con drones en cuevas del sur de Saltillo
Los internos de los seis penales que hay en Coahuila (varoniles y femeniles), podrán ejercer su derecho al voto el próximo 7 de junio.

En Coahuila podrán votar 2 mil 400 reos que aún no han recibido sentencia
Algunos medicamentos modifican el entorno digestivo de manera indirecta.

Medicamentos de uso común: un riesgo silencioso para la salud futura