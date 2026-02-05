Valkirias Saltillo abre convocatoria para integrar su roster rumbo a la LIFFEN 2026

El equipo Valkirias Lingerie de Saltillo confirmó su regreso competitivo a la Liga de Football Femenil Nacional Temporada 2026, tras haber anunciado su baja en 2025 por causas de fuerza mayor, marcando el inicio de una nueva etapa en su proyecto deportivo.

La organización saltillense publicó en sus redes sociales un llamado dirigido a mujeres valientes y decididas que quieran integrar el roster para la próxima temporada, invitándolas a entrenar, competir y convertirse en parte del emparrillado defendiendo los colores del equipo a nivel nacional.

El regreso de Valkirias contiene ajustes estructurales importantes. La directiva del equipo confirmó el nombramiento de Argelia Amador como nueva presidenta, figura con experiencia como exjugadora, lo que representa un reforzamiento en la administración del proyecto deportivo.

Además, se atendió una sanción económica impuesta por la liga tras la salida del equipo en 2025, asegurando que el compromiso con la LIFFEN 2026 está firme y respaldado internamente.