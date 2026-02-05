Valkirias Saltillo abre convocatoria para integrar su roster rumbo a la LIFFEN 2026

Fútbol Americano
/ 5 febrero 2026
    Convocatoria abierta de Valkirias Lingerie de Saltillo para integrar su roster rumbo a la LIFFEN 2026, con nueva estructura directiva y regreso confirmado a la competencia nacional FOTO: VALKIRIAS SALTILLO

El equipo local anunció la convocatoria abierta para jugadoras; buscan valientes guerreras que formen parte del roster competitivo

El equipo Valkirias Lingerie de Saltillo confirmó su regreso competitivo a la Liga de Football Femenil Nacional Temporada 2026, tras haber anunciado su baja en 2025 por causas de fuerza mayor, marcando el inicio de una nueva etapa en su proyecto deportivo.

La organización saltillense publicó en sus redes sociales un llamado dirigido a mujeres valientes y decididas que quieran integrar el roster para la próxima temporada, invitándolas a entrenar, competir y convertirse en parte del emparrillado defendiendo los colores del equipo a nivel nacional.

El regreso de Valkirias contiene ajustes estructurales importantes. La directiva del equipo confirmó el nombramiento de Argelia Amador como nueva presidenta, figura con experiencia como exjugadora, lo que representa un reforzamiento en la administración del proyecto deportivo.

TE PUEDE INTERESAR: México presenta su roster oficial para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Además, se atendió una sanción económica impuesta por la liga tras la salida del equipo en 2025, asegurando que el compromiso con la LIFFEN 2026 está firme y respaldado internamente.

La convocatoria de Valkirias está abierta a mujeres con o sin experiencia previa en fútbol americano, con la intención de formar un roster sólido, mejorar la preparación táctica y física, y consolidar su presencia en la liga femenil más importante del país.

El llamado también incluye la formación de un grupo de WhatsApp para canalizar la información de entrenamientos, requisitos y próximos pasos para las interesadas.

Con esta apertura de inscripciones y el retorno confirmado a la LIFFEN 2026, Valkirias buscan retomar su lugar competitivo, construir una plantilla comprometida y fortalecer el futbol americano femenil desde Saltillo hacia todo México.

Futbol Americano

Saltillo

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

