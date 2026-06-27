Saltillo: Acusan a concesionaria de coches de cobrar anticipo y mensualidad sin entregar vehículos

Al menos tres personas diferentes aseguraron a VANGUARDIA haber tenido experiencias similares: pagaron un anticipo, el automóvil no les fue entregado e incluso les comenzaron a cobrar las primeras mensualidades.

Ciudadanos de Saltillo señalan a la empresa ANM Motors de realizar fraudes en la venta de vehículos, acusaciones que coinciden con casos en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Torreón y Mexicali.

Otra clienta, que se identificó como Diana, expuso haber pagado 17 mil 800 pesos de enganche luego de una atención amable en la que se les aseguró que despidieron empleados por presunto fraude, aunque el asunto había sido solucionado.

“Yo di por perdido mi enganche, pero me empezaron a llamar pidiéndome la primera mensualidad y que con eso por fin me iban a entregar. Pero una chava me mencionó que ella llegó a pagar varios meses de mensualidad y nunca le dieron nada y cuando canceló el contrato, no le reembolsaron NADA porque el contrato dice que “solo se puede devolver si cancelas dentro de los primeros 5 días””, añadió.

“No me compartían ni fotos del carro, ni del plaqueo, ni el VIN y solo me daban largas. Entonces un amigo me enseñó en Google que tienen 42 demandas en Tijuana y otras en Mexicali y en grupos de Facebook e Indriver los están quemando desde hace cuatro semanas y hasta la fecha”, expuso la profesionista.

Posterior a ello, la empresa les comentó que estaban en proceso de trámites con una aseguradora y posteriormente de plaqueo del vehículo.

“Dimos el enganche de casi 20 mil pesos, firmamos contrato y nos dijeron que de tres a cinco días hábiles nos entregaban el carro. Excedieron esa fecha y les estuvimos insistiendo, pero nos decían que se habían metido mal unos datos y eso retrasó”, expuso una de las afectadas a VANGUARDIA, quien pidió mantener su anonimato por temor a represalias.

Pues es que andaba buscando carro y mi mamá los encontró en Facebook. Fuimos a sus oficinas (están enfrente del ITS en V. Carranza), se llama ANM Motors.

“Estuvimos en contacto cada tercer día con el chico, el cual nos decía que ya estaba el vehículo, que estaba colocando el chip de rastreo y el proceso de placas. Porque incluye eso y seguro por todo el tiempo que dure el pago. El día de ayer (viernes) me llega un mensaje de un número para enviar los comprobantes de pago de las mensualidades, a lo cual les comento que no he recibido la unidad, ¿cómo voy a pagar? Ellos responden que entienden la molestia, pero es parte del proceso de finanzas”, expuso.

Posteriormente le preguntaron sobre su pedido y le insistieron en que diera la primera mensualidad, asegurando que se entregará la unidad hasta el día 5 de julio.

Héctor Rodríguez, otro saltillense afectado, aseguró haber pagado 15 mil pesos de enganche el pasado 29 de abril, aunque hasta la fecha no ha recibido el vehículo ni ha podido completar el proceso de cancelación.

“Me habían dicho que en 72 horas quedaba y pues me traen a vuelta y vuelta, ahora dicen que son de 30 a 45 días hábiles para la cancelación y ya después esos días ven qué pueden hacer”, comentó a VANGUARDIA.

Un caso más se publicó en Facebook a través de un usuario anónimo del grupo “Denuncia Ciudadana Saltillo”, quien aseguró haber pagado 17 mil pesos este mes de junio por un vehículo que aún no se entrega.

“Ya se me están realizando cobros relacionados con el financiamiento. Tengo comprobantes, contrato y conversaciones que respaldan lo ocurrido. También, contacté con más de un saltillense que está pasando por la misma situación y estamos totalmente preocupados. Agradecería la oportunidad de exponer el caso y advertir a otros consumidores para que no pasen por una situación similar y se haga justicia”, mencionó la persona en la red social.

ACUSACIONES EN OTRAS CIUDADES

Las quejas contra ANM Motors se han acumulado tanto que incluso en Facebook se han creado grupos de Facebook llamados “ANM MOTORS MAZATLÁN ESTAFAS”.

Otra publicación de Facebook aseguró que en la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Coahuila ya se han acumulado más de 50 quejas por la misma empresa, aunque este dato no fue confirmado por la oficina.

La misma publicación mostró fotografías de un sello de Clausurado en un local ubicado sobre el bulevar V. Carranza, frente al Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), señalando que “no exhibe términos, condiciones y costos de los servicios que comercializa”.

Además, medios como el Semanario Zeta informaron en mayo de este año que la agencia cerró sus operaciones en Mexicali luego de 42 denuncias ante la Fiscalía de Baja California por fraude, tanto en esa ciudad como en Tijuana.

Una página de Facebook llamada Despertando a Chiapas aseguró en marzo de este año que la empresa fue denunciada en Tuxtla Gutiérrez por fraude al realizar el mismo modus operandi.

Además, El Sol de La Laguna publicó un caso muy parecido en abril pasado luego de que una persona pagó 17 mil 700 pesos sin que se le entregara el vehículo.

Desde el año pasado, el titular de la Profeco en Coahuila, Galio Vega, instó a las personas afectadas a interponer una denuncia tanto contra esta empresa como contra cualquier otra financiera automotriz.

VANGUARDIA buscó sin éxito a ANM Motors en Saltillo para conocer su versión de los hechos.