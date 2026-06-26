Confirman primer caso de miasis por gusano barrenador en Coahuila; paciente recibe atención médica

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó un caso de miasis causada por el Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax) en la entidad, correspondiente a un paciente del municipio de Saltillo, quien actualmente recibe atención médica especializada. De acuerdo con la dependencia estatal, se trata de un hombre de 84 años de edad, médico veterinario de profesión, cuya actividad representa un factor de riesgo debido a la exposición constante con animales. El paciente presentó una herida con presencia de larvas, además de dolor y enrojecimiento localizado, por lo que acudió a recibir atención médica.

Tras la detección del caso, las autoridades activaron de manera inmediata el protocolo de vigilancia epidemiológica, realizando una búsqueda intencionada de posibles casos en el entorno del paciente, así como acciones de control sanitario y fumigación preventiva en las inmediaciones de su domicilio, sin que hasta el momento se hayan identificado nuevos contagios relacionados. La Secretaría de Salud informó que mantiene vigilancia epidemiológica permanente en las ocho Jurisdicciones Sanitarias del estado y exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas, especialmente quienes visiten zonas donde exista presencia del insecto. Entre las recomendaciones se encuentra mantener limpias y cubiertas las heridas, utilizar ropa de manga larga y pantalones, aplicar repelente contra insectos, proteger ropa y equipo con productos a base de permetrina cuando sea posible y permanecer en espacios con protección mediante mosquiteros. Asimismo, se pidió evitar el contacto con ganado o permanecer en zonas donde se concentren animales en áreas con presencia del Gusano Barrenador.

En el caso de mascotas como perros y gatos, la dependencia recomendó evitar que permanezcan cerca de ganado en zonas de riesgo, revisar periódicamente su piel para detectar heridas o larvas y mantener cualquier lesión limpia, cubierta y protegida de las moscas. El Gobierno del Estado reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia, prevención y atención médica, además de invitar a la ciudadanía a consultar únicamente información difundida por canales oficiales.

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