Coahuila ‘premiará’ con distintivo +feliz a empresas que impulsen el bienestar emocional

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    Coahuila ‘premiará’ con distintivo +feliz a empresas que impulsen el bienestar emocional
    El Gobierno de Coahuila presentó el distintivo +Feliz para reconocer a organizaciones comprometidas con la salud mental de sus colaboradores. CORTESÍA

Asimismo, promoverá estrategias permanentes para prevenir riesgos psicosociales y fortalecer ambientes laborales saludables

El Gobierno de Coahuila pondrá en marcha el distintivo +Feliz, una iniciativa orientada a reconocer a las organizaciones que implementen acciones permanentes, medibles y verificables para proteger la salud mental de sus colaboradores y construir entornos laborales más sanos.

El programa será desarrollado de manera conjunta por la Oficina Inspira, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, como parte del Gran Programa de Salud Mental impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria de Inspira, Paola Rodríguez López.

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Durante la presentación de la estrategia, Paola Rodríguez explicó que +Feliz representa una nueva etapa en la política estatal de atención a la salud mental, al extender las acciones que ya se realizan en comunidades, escuelas, instituciones de seguridad, servicios médicos y programas dirigidos a mujeres hacia los centros de trabajo.

“Queremos que cada vez más empresas cuenten con personal capacitado para responder ante situaciones de crisis, conozcan las rutas de atención disponibles y sean capaces de identificar señales de alerta antes de que un problema se agrave”, señaló.

$!La estrategia busca fomentar ambientes laborales saludables mediante acciones permanentes de prevención y atención emocional.
La estrategia busca fomentar ambientes laborales saludables mediante acciones permanentes de prevención y atención emocional. CORTESÍA

UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO

La estrategia ya fue presentada en las regiones Sureste, Centro-Carbonífera y Norte de Coahuila, donde cerca de un centenar de organizaciones manifestaron su interés por incorporarse a este modelo de prevención y cuidado integral.

El distintivo evaluará a instituciones públicas, empresas, planteles educativos, organismos sociales, comunitarios, industriales y productivos que desarrollen programas internos enfocados en el bienestar emocional de su personal, así como en la reducción de factores de riesgo psicosocial.

$!Autoridades estatales destacaron que el programa fortalecerá la capacidad de empresas e instituciones para detectar y atender oportunamente situaciones de crisis.
Autoridades estatales destacaron que el programa fortalecerá la capacidad de empresas e instituciones para detectar y atender oportunamente situaciones de crisis. CORTESÍA

Entre sus objetivos destacan fomentar espacios laborales protectores, fortalecer la productividad mediante ambientes saludables, contribuir a la retención del talento e impulsar la corresponsabilidad entre los sectores público y privado en la prevención del estrés laboral y otros trastornos relacionados con la salud mental.

Paola Rodríguez enfatizó que el propósito de +Feliz va más allá de entregar un reconocimiento institucional.

“No se trata únicamente de otorgar un distintivo; buscamos construir una red de centros de trabajo capaces de detectar, acompañar y actuar oportunamente para que cada vez más personas reciban el apoyo que necesitan”, expresó.

Con esta estrategia, el Gobierno del Estado busca consolidar una cultura organizacional donde el bienestar emocional sea un elemento prioritario para el desarrollo de las personas y la competitividad de las organizaciones.

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