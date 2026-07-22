Convocan a manifestación pacífica por la muerte del perro ‘Rocky’ en Saltillo

A través de redes sociales, Islas Allende hizo un llamado a la ciudadanía para reunirse en la Plaza de Armas de Saltillo, con el objetivo de alzar la voz contra la crueldad animal y exigir que las autoridades actúen ante este tipo de casos.

El animalista Arturo Islas Allende convocó a una manifestación pacífica en Saltillo para exigir justicia por la muerte de Rocky, el perro que falleció luego de ser arrastrado y atropellado por una camioneta, en un caso que generó indignación entre organizaciones y defensores de los animales.

A la convocatoria también se sumaron los defensores de los animales Alberto Velázquez, conocido como “La Ranita de Nogales”, y Alexs Ventura, quienes llamaron a la sociedad a participar y manifestarse en contra del maltrato y la crueldad hacia los animales.

Arturo Islas enfatizó que la movilización se llevará a cabo de manera pacífica y descartó cualquier acto de violencia o afectación a terceros.

“No vamos a destrozar monumentos, no vamos a bloquear vías de acceso, porque puede haber una ambulancia que lleve a un enfermo. La violencia no se atiende con violencia”, expresó Islas.

El animalista señaló que el caso de Rocky representa una causa que ha generado una respuesta social y sostuvo que existe un hartazgo entre la población ante la percepción de que los casos de crueldad animal no reciben una respuesta suficiente.

“Lo que sí es que los mexicanos ya estamos hartos de que no pase nada. Rocky es una sola voz”, añadió.

Asimismo, explicó que la convocatoria no fue difundida con anticipación para evitar que se impidiera el acceso al lugar de la manifestación.