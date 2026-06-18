Saltillo: brutal golpiza deja a adolescente al borde de la muerte en la colonia Omega

Un joven de 16 años resultó con lesiones de gravedad tras ser golpeado por un grupo de individuos, quienes presuntamente habrían sido provocados horas antes. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Omega, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando el joven identificado como Andrés viajaba a bordo de una motocicleta en compañía de otro masculino sobre la calle Segunda.

Presuntamente, los jóvenes a bordo de la motocicleta habrían iniciado un conflicto con un grupo de personas que se encontraban dentro de un domicilio, situación que se habría repetido en varias ocasiones. Lo anterior provocó que, al llegar al cruce con la calle Gama, los individuos comenzaran a lanzarles piedras, logrando derribarlos del vehículo de dos ruedas para posteriormente propinarles una golpiza. Incluso, los golpearon en el rostro con los mismos cascos que portaban. Vecinos del sector, al percatarse de lo sucedido, llamaron de inmediato a las autoridades y solicitaron la presencia de cuerpos policiales, así como de paramédicos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar señalado; sin embargo, al arribar, los agresores ya se habían retirado con rumbo desconocido, dejando sobre la carpeta asfáltica a Andrés, quien se encontraba bañado en sangre. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar de manera inmediata a los lesionados. El joven de 16 años fue trasladado a la Clínica Número 1 del IMSS para recibir atención médica especializada. Su estado de salud fue reportado como delicado y con pronóstico reservado. Finalmente, las autoridades indicaron a los familiares que debían presentarse en las instalaciones del Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente, con el fin de iniciar una carpeta de investigación que permita identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia por las lesiones ocasionadas.