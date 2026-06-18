Jóvenes terminan graves al chocar su moto contra tráiler, en Saltillo

Dos jóvenes resultaron gravemente lesionados tras un accidente entre una motocicleta y un tráiler ocurrido sobre la carretera a Zacatecas.

Los hechos se registraron a la altura del ejido La Encantada, hasta donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar auxilio a los involucrados.

En el lugar fueron atendidos Jesús Adrián N., de 22 años, y Martín Alberto N., de 20, quienes posteriormente fueron trasladados de urgencia a una clínica particular. De acuerdo con los reportes médicos, uno de ellos fue reportado en estado delicado.