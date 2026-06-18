Jóvenes terminan graves al chocar su moto contra tráiler, en Saltillo

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    Jóvenes terminan graves al chocar su moto contra tráiler, en Saltillo
    Paramédicos trasladaron a los jóvenes de emergencia para recibir atención médica.
    Jóvenes terminan graves al chocar su moto contra tráiler, en Saltillo
    Jóvenes terminan graves al chocar su moto contra tráiler, en Saltillo

Tráiler se les atravesó a su paso por la carretera a Zacatecas. Uno de ellos está grave

Dos jóvenes resultaron gravemente lesionados tras un accidente entre una motocicleta y un tráiler ocurrido sobre la carretera a Zacatecas.

Los hechos se registraron a la altura del ejido La Encantada, hasta donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar auxilio a los involucrados.

En el lugar fueron atendidos Jesús Adrián N., de 22 años, y Martín Alberto N., de 20, quienes posteriormente fueron trasladados de urgencia a una clínica particular. De acuerdo con los reportes médicos, uno de ellos fue reportado en estado delicado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/agreden-con-tubo-y-martillo-a-dos-personas-en-hechos-diferentes-en-saltillo-OA21472826

Según los primeros informes, el accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando los jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta roja con dirección al sur.

Presuntamente, un tráiler que circulaba en sentido contrario intentó realizar una maniobra de retorno, momento en el que se produjo la colisión con la motocicleta.

A consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la unidad de dos ruedas salieron proyectados y permanecieron inconscientes durante varios minutos sobre la carpeta asfáltica.

Tras el traslado de los lesionados al centro médico, autoridades procedieron al aseguramiento del conductor del tráiler, identificado como Rafael N., quien fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

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