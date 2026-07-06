Saltillo: con devoción y cultura presentan el programa para el Novenario y el Santo Cristo Fest 2026

La Catedral de Santiago y el Instituto Municipal de Cultura revelaron el programa oficial de actividades religiosas y culturales para las festividades del Santo Cristo Fest 2026 en su VI edición y el Novenario, en Saltillo. Bajo el lema “Rey de Reyes, Tú eres nuestro Rey”, esta jornada busca coordinar los eventos de fe con diversas expresiones artísticas. El programa abarca desde solemnes actos litúrgicos en el templo hasta eventos especiales coordinados por agrupaciones como la Ópera de Coahuila y el Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas, distribuidos entre los meses de julio, agosto y septiembre. El inicio de los ritos litúrgicos estará marcado por el tradicional descenso de la sagrada imagen el lunes 27 de julio. Las actividades de ese día comenzarán a las 10:00 horas con una misa presidida por Monseñor Hilario González García, seguida a las 11:00 horas por el rito de descenso y el solemne traslado de la imagen a la Catedral. A partir del mediodía y hasta las 19:00 horas, los fieles podrán asistir a la veneración de la imagen y de la reliquia de la cruz de Nuestro Señor Jesucristo, concluyendo la jornada con el festival musical “Vivas al Santo Cristo” a las 19:00 horas y una vigilia patronal de Adoración Nocturna.

Posteriormente, del 28 de julio al 5 de agosto se llevará a cabo el Novenario con misas ordinarias por la mañana desde las 05:30 hasta las 12:30 horas, y por la tarde a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas, además de una peregrinación diaria para indulgencias que partirá de la Plaza Nueva Tlaxcala. Para asegurar la difusión de los cultos, se mantendrán transmisiones en vivo a las 06:30 horas a través de la página de Facebook Santo Cristo Saltillo, así como misas televisadas en los canales 9.1 de Televisa Univisión, 10.1 de Tele Saltillo y bloques vespertinos por la señal de María Visión.

Por otra parte, la agenda del Santo Cristo Fest 2026 iniciará de manera anticipada el domingo 12 de julio con la “Matlachinada 449: Pasos de fe, Raíces de identidad”, la cual comenzará en el Ojo de Agua a las 16:00 horas. Durante esa semana se desarrollarán eventos de carácter académico y artístico, tales como el panel “La teología de la persecución y el martirio” el lunes 20 de julio y la conferencia sobre el “Movimiento Cristero” el martes 21. Asimismo, el miércoles 22 de julio se realizará el concierto de campanas en vivo “El Canto de las Torres”, interpretado por la orquesta y coro del Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas, acompañado por proyecciones de videomapping en el exterior de la Catedral.

El día de la fiesta patronal se celebrará el jueves 6 de agosto, comenzando desde la madrugada a las 04:45 horas con el canto de las Mañanitas en la Catedral, antes de iniciar la primera misa a las 05:00 horas. Las celebraciones de este día contarán con horarios continuos de misas cada hora por la mañana y cuatro turnos por la tarde, cerrando formalmente a las 22:30 horas con la clausura de la fiesta patronal. Las actividades culturales se extenderán los días 18, 19, 20, 27 y 28 de agosto con “Recorridos Místicos” nocturnos de cupo limitado dentro de la Catedral a las 20:00 horas. Finalmente, el cierre de los actos religiosos tendrá lugar el viernes 7 de agosto con el rezo por la paz y el solemne traslado y ascenso de la imagen del Santo Cristo a su capilla a las 19:00 horas. Por su parte, la cartelera cultural del festival concluirá formalmente en septiembre, específicamente el jueves 3 de septiembre a las 20:00 horas en el atrio de la Catedral, con el evento “Santo Cristo en México: Fiesta Mexicana”, el cual contará con la participación de la Ópera de Coahuila bajo la dirección del maestro Arturo Rodríguez Torres.

Publicidad

Temas

Eventos Religión

Localizaciones

Saltillo

