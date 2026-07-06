Familia pide apoyo para localizar a Fernanda Nico, adolescente de 15 años desaparecida en Ramos Arizpe

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    Familia pide apoyo para localizar a Fernanda Nico, adolescente de 15 años desaparecida en Ramos Arizpe
    La familia pidió que cualquier persona que cuente con información confiable sobre el paradero de la adolescente se comunique de inmediato al número telefónico proporcionado para contribuir a su localización. CORTESÍA

La menor fue vista por última vez durante la madrugada del domingo; al momento de su desaparición vestía un short de mezclilla y una playera gris

Una familia originaria de Ramos Arizpe solicitó el apoyo urgente de la ciudadanía para localizar a Fernanda Nico, una adolescente de 15 años de edad que se encuentra desaparecida.

De acuerdo con el reporte de sus familiares, la menor salió de su domicilio durante la madrugada de este domingo y, desde ese momento, se perdió todo contacto con ella.

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Sus allegados señalaron que fue vista por última vez en la zona centro de Ramos Arizpe, por lo que solicitan el apoyo de la población para obtener información que permita dar con su paradero.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía un short de mezclilla y una playera gris, prendas cuyas características fueron difundidas por sus familiares para facilitar su identificación.

Ante la creciente preocupación por su ausencia, la familia pidió a la ciudadanía compartir la información sobre su búsqueda y reportar de inmediato cualquier dato que pueda contribuir a localizarla.

Para colaborar con la localización de Fernanda Nico, cualquier persona que cuente con información verídica puede comunicarse directamente al número telefónico 844 502 3642.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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