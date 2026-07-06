Familia pide apoyo para localizar a Fernanda Nico, adolescente de 15 años desaparecida en Ramos Arizpe

De acuerdo con el reporte de sus familiares, la menor salió de su domicilio durante la madrugada de este domingo y, desde ese momento, se perdió todo contacto con ella.

Una familia originaria de Ramos Arizpe solicitó el apoyo urgente de la ciudadanía para localizar a Fernanda Nico, una adolescente de 15 años de edad que se encuentra desaparecida.

Sus allegados señalaron que fue vista por última vez en la zona centro de Ramos Arizpe, por lo que solicitan el apoyo de la población para obtener información que permita dar con su paradero.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía un short de mezclilla y una playera gris, prendas cuyas características fueron difundidas por sus familiares para facilitar su identificación.

Ante la creciente preocupación por su ausencia, la familia pidió a la ciudadanía compartir la información sobre su búsqueda y reportar de inmediato cualquier dato que pueda contribuir a localizarla.

Para colaborar con la localización de Fernanda Nico, cualquier persona que cuente con información verídica puede comunicarse directamente al número telefónico 844 502 3642.