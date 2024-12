Saltillo: Con fe y esperanza, busca el padre Hilario ayuda para su doble operación

“El señor nunca me abandona”, dice.

Además el padre Hilario, quien es originario de Torreón, Coahuila, no tiene una casa y ha debido alquilar, durante años, un techo donde habitar o, últimamente, conseguir refugio con alguna familia piadosa de su comunidad.

“He andado de casa en casa de renta porque aquí no hay, es el templo nada más y ya, no hay dónde. Cuando el señor Obispo, (Raúl Vera), me mandó aquí le dije, ‘y bueno, dónde me voy a quedar a dormir si no hay dónde, no cabe ni mi colchón’, por eso tuve que ir de casa en casa de renta. No hay problema por eso, cumplo lo que el Señor dice, ‘a donde yo te envío, tú ve’, por eso confío en Él”, dice.

El padre tampoco tiene familiares en Saltillo, todos sus parientes viven en Torreón y por lo mismo no hay quien lo asista.

Hace algunas semanas este reportero sugirió al Padre Hilario invitar a la sociedad saltillense a colaborar, según sus posibilidades, en el pago de su cirugía.

El padre Hilario, humilde y honrado como es, dijo que no, que le daba vergüenza pedir y que, por lo pronto, le bastaba con la gracia de Dios para seguir adelante en el cumplimiento de su voluntad de proclamar el evangelio.