Saltillo: Cuando el desamor se convierte en ‘la puerta falsa’

El final de una relación amorosa puede representar una de las experiencias más dolorosas en la vida de una persona. Para algunos, sin embargo, no se trata solo de un episodio triste, sino de un punto de quiebre que puede derivar en depresión profunda o incluso pensamientos suicidas. La sensación de vacío, la dependencia emocional y la falta de un proyecto de vida sólido suelen ser factores que intensifican la crisis.

Ana Berenice de la Peña Aguilar, psicóloga y terapeuta familiar, advierte que uno de los principales riesgos en estas situaciones es depositar toda la estabilidad emocional en una sola persona. “Cuando la única base de nuestra identidad y felicidad es una pareja, el rompimiento deja a la persona sin rumbo. Es fundamental construir una vida donde existan múltiples pilares de apoyo: familia, amigos, trabajo, aficiones y crecimiento personal”, explica.

El problema se agrava cuando la relación ha sido absorbente o manipuladora, aislando a la persona de su entorno. La especialista señala que hay señales de alerta que no deben ignorarse. “Si la pareja exige que se corten lazos con amigos o familiares, es necesario cuestionarlo. Las relaciones deben sumar, no restar. Una ruptura duele, pero no debe significar el fin del mundo”, menciono la Psicóloga.

Para quienes enfrentan una crisis emocional severa tras una separación, la recomendación es no atravesar el proceso en soledad. “Es crucial buscar ayuda. Acudir a terapia psicológica puede ser clave para entender la pérdida y reconstruirse emocionalmente. También existen grupos de apoyo y comunidades que brindan acompañamiento en estos momentos difíciles”, menciona De la Peña Aguilar.