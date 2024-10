Saltillo: Del culto a San Judas Tadeo, modesto personaje bíblico a fenómeno de masas

Judas (no el Iscariote, no el traidor, no el que terminó suicidándose), en Juan 14:22 dijo: “¿Por qué Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros, y no al mundo?”.

Esta frase es la única registrada en toda la Biblia que se le atribuye al santo que se celebra cada año con más fervor en el país; lo que no deja de ser un misterio.