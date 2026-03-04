Saltillo: dormita, choca contra transporte y termina en una calle lateral

Un accidente por alcance entre dos unidades de transporte de personal se registró sobre la calzada Antonio Narro, antes de llegar a la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo, lo que movilizó a cuerpos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja.

Conforme a las investigaciones que se realizaron por parte de las autoridades del estado, el conductor de la empresa Lipu, identificado como Daniel ¨N¨, de 33 años, presuntamente se quedó dormido al volante, lo que provocó que impactara por alcance a una unidad de la empresa Settepi.

