Saltillo: dormita, choca contra transporte y termina en una calle lateral
Tras el fuerte impacto, el conductor de la unidad Lipu fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja al presentar diversos golpes, mientras que el chofer afectado reportó dolores corporales
Un accidente por alcance entre dos unidades de transporte de personal se registró sobre la calzada Antonio Narro, antes de llegar a la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo, lo que movilizó a cuerpos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja.
Conforme a las investigaciones que se realizaron por parte de las autoridades del estado, el conductor de la empresa Lipu, identificado como Daniel ¨N¨, de 33 años, presuntamente se quedó dormido al volante, lo que provocó que impactara por alcance a una unidad de la empresa Settepi.
Tras el impacto, la unidad responsable salió del camino, terminó cayendo a una calle lateral y chocó contra una camioneta que se encontraba estacionada al exterior de un domicilio; el accidente generó daños materiales en los vehículos involucrados.
La unidad de Settepi era conducida por Alejandro ¨N¨; según los datos proporcionados en el lugar, ambos vehículos no transportaban personal al momento del incidente.
Paramédicos acudieron para valorar al presunto responsable, quien no presentó lesiones graves, y al afectado, que tenía dolores corporales; permanecieron ambos en el sitio en espera de las autoridades correspondientes.
Elementos de la Policía del Estado arribaron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje. La circulación en la zona se vio afectada de manera parcial mientras se llevaban a cabo las maniobras.