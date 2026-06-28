Saltillo: El piano y voces infantiles dieron vida al FINA 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: El piano y voces infantiles dieron vida al FINA 2026
    El concierto didáctico “Nocturno a Chopin” acercó al público a la obra del compositor polaco mediante una propuesta musical y formativa. CORTESÍA

Con recitales didácticos y presentaciones infantiles, la agenda cultural acercó distintas expresiones sonoras a públicos de todas las edades

La música volvió a convertirse en protagonista del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, con una jornada que congregó a decenas de familias en 2 escenarios emblemáticos de la ciudad, donde el talento local y la formación artística ofrecieron experiencias para públicos de todas las edades.

El Centro Cultural y de las Bellas Artes Santa Anita abrió sus puertas al concierto didáctico de piano “Nocturno a Chopin”, presentado por el Estudio de Piano Apassionata. La propuesta permitió al público conocer y apreciar la obra del compositor Frédéric Chopin mediante un formato dinámico que combinó interpretación y explicación, acercando su legado a niñas, niños, jóvenes y adultos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-obtiene-calificacion-perfecta-en-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-ante-la-sefirc-EB21750400

La actividad despertó el interés de los asistentes, quienes disfrutaron de una velada dedicada a una de las figuras más representativas del romanticismo musical.

$!La Concha Acústica de la Casa del Artesano lució abarrotada de espectadores.
La Concha Acústica de la Casa del Artesano lució abarrotada de espectadores. CORTESÍA

TALENTO INFANTIL EN EL ESCENARIO

Más tarde, la Concha Acústica de la Casa del Artesano se llenó de entusiasmo con el concierto Canta Kids, donde Navid Rodríguez y Santiago Farías compartieron escenario bajo la dirección artística de Eduardo Figueroa Orrantia y la coordinación de Mario Villanueva.

Las interpretaciones de las y los participantes generaron un ambiente familiar y de convivencia, en el que niñas y niños demostraron sus habilidades artísticas ante un público que respondió con entusiasmo y reconocimiento.

$!Niñas y niños participaron en el concierto Canta Kids, que reunió a familias en la Concha Acústica de la Casa del Artesano como parte de las actividades del FINA 2026.
Niñas y niños participaron en el concierto Canta Kids, que reunió a familias en la Concha Acústica de la Casa del Artesano como parte de las actividades del FINA 2026. CORTESÍA

CULTURA PARA TODA LA COMUNIDAD

El alcalde Javier Díaz González destacó que el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 mantiene su compromiso de impulsar espacios para el desarrollo del talento local y fortalecer el acceso de la población a manifestaciones artísticas de calidad.

Señaló que la programación continuará durante los próximos días con actividades distribuidas en distintos recintos culturales y espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de acercar disciplinas como la música, el teatro, la danza, las artes visuales y la literatura a un mayor número de personas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Fina
Música

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
UNSPLASH

Educación Sexual Integral frente a los prejuicios sociales
CUARTOSCURO

Desaparecidos: México exhibido en la ONU

NosotrAs: Las ovejas moradas

NosotrAs: Las ovejas moradas

Distorsiona clóset estadísticas: Coahuila podría estar contando solo a la mitad de su población LGBT+: San Aelredo

Distorsiona clóset estadísticas: Coahuila podría estar contando solo a la mitad de su población LGBT+: San Aelredo
Roberto Carlos confirmó mediante un video que visitará Saltillo el próximo 2 de julio para participar en el FutFest 2026.

Roberto Carlos confirma su encuentro con la afición en FutFest Saltillo
Grado de inversión en la 4T

Grado de inversión en la 4T
Duro golpe

Duro golpe
Conductores de plataformas denunciaron el reinicio de inspecciones y expresaron preocupación por las sanciones económicas.

Reportan multas de hasta 35 mil pesos durante operativos a Uber y DiDi en Torreón