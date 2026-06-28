Saltillo: El piano y voces infantiles dieron vida al FINA 2026

La música volvió a convertirse en protagonista del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, con una jornada que congregó a decenas de familias en 2 escenarios emblemáticos de la ciudad, donde el talento local y la formación artística ofrecieron experiencias para públicos de todas las edades. El Centro Cultural y de las Bellas Artes Santa Anita abrió sus puertas al concierto didáctico de piano “Nocturno a Chopin”, presentado por el Estudio de Piano Apassionata. La propuesta permitió al público conocer y apreciar la obra del compositor Frédéric Chopin mediante un formato dinámico que combinó interpretación y explicación, acercando su legado a niñas, niños, jóvenes y adultos.

La actividad despertó el interés de los asistentes, quienes disfrutaron de una velada dedicada a una de las figuras más representativas del romanticismo musical.

TALENTO INFANTIL EN EL ESCENARIO Más tarde, la Concha Acústica de la Casa del Artesano se llenó de entusiasmo con el concierto Canta Kids, donde Navid Rodríguez y Santiago Farías compartieron escenario bajo la dirección artística de Eduardo Figueroa Orrantia y la coordinación de Mario Villanueva. Las interpretaciones de las y los participantes generaron un ambiente familiar y de convivencia, en el que niñas y niños demostraron sus habilidades artísticas ante un público que respondió con entusiasmo y reconocimiento.

CULTURA PARA TODA LA COMUNIDAD El alcalde Javier Díaz González destacó que el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 mantiene su compromiso de impulsar espacios para el desarrollo del talento local y fortalecer el acceso de la población a manifestaciones artísticas de calidad. Señaló que la programación continuará durante los próximos días con actividades distribuidas en distintos recintos culturales y espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de acercar disciplinas como la música, el teatro, la danza, las artes visuales y la literatura a un mayor número de personas.

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