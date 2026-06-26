¿Qué le falta a la FINA? Los problemas que se esconden tras el festival que celebra a Saltillo

Este año el Festival Internacional de las Artes de Saltillo (FINA) celebra de manera monumental el aniversario 449 de la ciudad. Más de 280 actividades en 42 días es una marca inaudita para un evento artístico y cultural como este, y su cartelera ha generado opiniones que derivan de tal ambición, pero también de su contexto. La perspectiva pública es mayoritariamente positiva, como se puede observar en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, así como en la asistencia a los eventos que ya se han llevado a cabo desde el 14 de junio. Aún así existen comentarios que aluden a una carencia de invitados internacionales en un evento que se publicita como tal, así como oferta para las infancias y, a pesar de la cantidad de actividades, una variedad no tan amplia. En un articulo publicado el pasado 19 de junio contabilizamos aproximadamente de 15 actividades pensadas para la niñez, poco más del 7 por ciento del total de actividades del festival, aunque los eventos para toda la familia pueden ampliar ese margen. De acuerdo con el INEGI, en 2020 el 21 por ciento de los habitantes de Saltillo eran menores de 12 años. Los eventos propuestos —principalmente teatro y talleres de artes plásticas— en la FINA se enfocan a niños y niñas en edad primaria.

Por otro lado, esta edición está integrada al 95 por ciento por artistas locales. El otro 5 por ciento dividido entre artistas nacionales e internacionales, con representantes de Brasil, Corea, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Rusia y Venezuela. Tal circunstancia pone en contraste al festival con otros eventos en su tipo, como el MeridaFest, organizado también a nivel municipal, que en 2026, durante 15 días en enero contó con más de 200 actividades y la participación de más de 900 artistas. Su programación se adhiere a la difusión de la cultura y tradiciones locales, aunque destacó un homenaje a Armando Manzanero con la presencia de Juan Pablo Manzanero, Francisco Céspedes, El Tri Oficial, Susana Zabaleta, Gina Osorno y Los Juglares. La oferta infantil es similar en cantidad y la presencia de artistas internacionales igual. Si en cambio se compara a la FINA con sus ediciones previas, los descubrimientos son otros. En las ediciones del 2014 y el 2017, durante la administración de Isidro López Villarreal, el evento —que aún se llamaba Festival Internacional Saltillo— duraba no más de 5 días con menos de 100 eventos, destacando actividades como danza butoh, el Ballet Folklórico Bartina de Hungría, bandas como Kinky y Caloncho, y exposiciones internacionales como “¿Actuamos como caballeros... o como lo que somos?”. Cuando la FINA adquirió este nombre, en 2022, contó con 117 actividades en 9 días. La edición del 2025 registró más de 150 eventos en 13 días. Este año la circunstancia es extraordinaria, pues la extensión de sus fechas se realizó para empatar con la Copa Mundial de Fútbol en México: los resultados de esta apuesta están por verse.

Una responsabilidad ajena Uno de los eventos con el que ha sido comparada la FINA es el Festival Cultural Zacatecas, que llegó a su edición numero 40 este año con invitados como Billy Idol, Salif Keita, Marc Martel con un homenaje a Queen, NSQK, José María Napoleón y Mocedades y más, así como una amplia diversidad de géneros, incluyendo ópera, jazz, flamenco, electrónica, hip-hop, rock alternativo, rap y samba, entre otros, sin mencionar eventos de teatro, artes visuales, danza y otras disciplinas. Esto durante 15 días con 400 actividades, más de 2 mil artistas y 20 países invitados, todo gracias a un presupuesto de 49 millones de pesos. En contraste la FINA, en su edición 2025 —las cifras de 2026 aún no las dan a conocer— contó con 16 millones de pesos para 150 eventos. Esta diferencia importa, sobre todo cuando se considera que la propuesta de la entidad vecina es organizada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, no el municipio. Dicha circunstancia parece reflejar entonces una carencia aún mayor: Coahuila, y Saltillo por defecto, no cuenta con un evento de estas dimensiones desde que desapareció el Festival Internacional de las Artes Julio Torri (FIAJT) en 2020, proyecto estatal que llegó a recibir hasta 32 millones de pesos en presupuesto. Entonces la FINA, desde hace seis años, se ha convertido en la única opción para los saltillenses en lo que respecta a estos proyectos de programación diversa e invitados destacados.

Actualmente la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC) solo organiza un evento de esta magnitud: la Feria Internacional del Libro Coahuila, que aunque se especializa en literatura, también ha buscado en años recientes ofrecer una alternativa artística que ayude a subsanar el vacío dejado por el FIAJT y otros eventos similares. Porque la pérdida de festivales como espacios dedicados a la difusión del arte y el acceso a la cultura para la ciudadania abarca mucho más que estos ejemplos. Al mencionar a otras propuestas extintas, también organizadas por el Gobierno del Estado, como el Rockoahuila —que traía a bandas y artistas internacionales, además de ser plataforma para los locales— y el Festival La Maroma —especializado para atender a la niñez y la juventud por medio del arte y la cultura—, se empieza a vislumbrar la situación de la FINA: le toca atender todas las necesidades de una población ávida de arte y a la cual sus instituciones le están fallando.