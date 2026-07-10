Saltillo: Extienden campaña de donación de alimento para mascotas para sostener refugio en la UAAAN

La responsable de la iniciativa, Diana Isela Rodríguez Durón, informó que el refugio brinda atención permanente a ocho perros, aunque de manera frecuente ingresan nuevos animales que requieren alimentación, vigilancia y cuidados básicos.

Integrantes del proyecto “Perrunos UAAAN” extendieron la campaña Croquetón 2026 con el propósito de reunir alimento para los perros que permanecen bajo resguardo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en Saltillo , por lo que convocaron a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a sumarse con donativos.

Explicó que el proyecto continúa operando durante el periodo vacacional gracias al compromiso de estudiantes y colaboradores, quienes organizan guardias para garantizar que los animales permanezcan atendidos en todo momento.

MANTIENEN CUIDADOS DURANTE LAS VACACIONES

Rodríguez Durón señaló que, pese a la suspensión de actividades académicas, el equipo acude diariamente al refugio para verificar el estado de salud de los perros, abastecerlos de agua y alimento, además de realizar labores de supervisión.

”En la Universidad estamos atendiendo a ocho perros que ya son de nuestra casa, que ya se quedan, pero siguen llegando y aunque estemos de vacaciones nosotros asistimos para vigilarlos, checarlos, que siempre tengan croquetas y agua”, comentó.

La coordinadora del proyecto destacó que el respaldo de la sociedad resulta indispensable para mantener el funcionamiento del refugio, por lo que invitó a las personas interesadas a colaborar con alimento para mascota.

Detalló que quienes deseen participar pueden comunicarse a través de la página oficial de Perrunos UAAAN, donde estudiantes voluntarios reciben los mensajes y coordinan la entrega de los donativos.

”A nosotros nos ayuda mucho que sigan apoyándonos con este alimento. En el caso de donativos pueden dirigirse a la página Perrunos UAAAN, mandarnos un mensaje; el grupo de estudiantes que trabaja en el proyecto contesta y nos ponemos de acuerdo con las personas”, indicó.