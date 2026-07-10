Reforestan en Torreón 900 metros del camellón del bulevar Juan Pablo II

TORREÓN, COAH.- La rehabilitación del camellón central del bulevar Juan Pablo II registra un avance de aproximadamente 900 metros lineales de reforestación, donde ya fueron colocadas más de mil 200 plantas, árboles y palmas como parte de la intervención urbana de esta vialidad, anunció el Gobierno Municipal de Torreón. Los trabajos abarcan cerca de cuatro kilómetros, desde la rotonda del Papa Juan Pablo II hasta el puente El Campesino, informó Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales.

“Hasta el momento se han plantado 150 magueyes, 500 pennisetum, 225 rosas laurel, 225 bugambilias, 120 árboles palo verde y 20 palmas reubicadas del bulevar Revolución, especies que fortalecerán la cobertura vegetal y contribuirán a ofrecer un entorno más atractivo para la ciudad”, indicó el funcionario.

En el área intervenida concluyeron las labores de limpieza, nivelación del terreno y retiro de tierra excedente mediante maquinaria pesada. Actualmente, las cuadrillas mantienen un ritmo de colocación cercano a 200 plantas por día. La intervención también contempla la renovación del cableado eléctrico que alimenta las luminarias del bulevar, con el propósito de mejorar el funcionamiento del sistema de alumbrado público, así adecuaciones al sistema de riego. De acuerdo con el funcionario municipal, ya se instaló aproximadamente un kilómetro de infraestructura de borbotón y manguera para optimizar el uso del agua y favorecer el desarrollo de la nueva vegetación.

La rehabilitación forma parte de las acciones municipales destinadas a mejorar la imagen urbana, ampliar las áreas verdes y renovar la infraestructura de las principales vialidades de Torreón.

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