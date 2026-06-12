Identifican en Saltillo con aretes a perros en situación de calle que ya fueron esterilizados

Este distintivo forma parte de las estrategias CERR (Capturar, Esterilizar, Resguardar y Regresar) y CERA (Capturar, Esterilizar, Resguardar y Adoptar), impulsadas por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), con el propósito de disminuir la sobrepoblación canina mediante métodos humanitarios.

Los perros que deambulan por calles y colonias de Saltillo con una placa, arete o pequeño identificador en una de sus orejas no son víctimas de maltrato ni deben ser reportados como animales en situación de riesgo. Por el contrario, se trata de ejemplares que ya fueron atendidos dentro de programas de control poblacional y bienestar animal, aclara Perrunos UAAAN a través de su página de Facebook.

La presencia de este marcador indica que el animal ya fue esterilizado, recibió la vacuna antirrábica y fue valorado por médicos veterinarios. En el caso de los perros comunitarios, estos son devueltos al entorno donde habitan habitualmente, mientras que otros son canalizados a procesos de adopción responsable.

HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN

Especialistas explican que el arete se coloca durante el procedimiento quirúrgico de esterilización y bajo condiciones sanitarias controladas, por lo que no representa dolor adicional ni afecta la calidad de vida del animal.

Asimismo, señalan que retirar el distintivo puede ocasionar lesiones y dificulta el seguimiento de los programas de control poblacional, ya que constituye la forma oficial de identificar a los ejemplares que ya fueron intervenidos.

Además de evitar nuevas camadas, estos animales representan un menor riesgo sanitario para la comunidad al encontrarse vacunados y bajo vigilancia de las autoridades responsables.

Por ello, cuando la ciudadanía encuentre un perro con este tipo de identificación, la recomendación es no molestarlo, no intentar retirarle el arete y permitir que continúe en el espacio donde habitualmente permanece, ya que forma parte de una estrategia orientada a la protección animal y al manejo responsable de la fauna urbana.