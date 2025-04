Saltillo: Falta de infraestructura segura aumenta el riesgo de violencia de género en la vía pública

La catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) expuso esta problemática durante el primer foro Urbanismo con Perspectiva de Género, realizado la tarde de este viernes en la Universidad La Salle Saltillo.

La académica presentó los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes al 2021, donde se reveló que el 66 por ciento de las agresiones de violencia comunitaria en Coahuila ocurrieron en la calle o en parques.

Asimismo, señaló que el 46 por ciento de las mujeres de 15 años y más en la entidad han experimentado situaciones de violencia en la comunidad.

En el mismo ámbito comunitario, el 62 por ciento de las mujeres que enfrentaron violencia señalaron que el agresor fue un desconocido.

“¿Cuántas de nosotras hemos evitado pasar por alguna calle en la noche porque está oscura, porque no tiene la iluminación adecuada? ¿Cuántas de nosotras preferimos no salir a caminar, no salir a correr a ciertas horas porque hay alguien que de repente le da por abrirse el abrigo y enseñar los genitales? ¿Cuántas de nosotras de repente decimos que no vamos a usar tal puente peatonal porque dicen que ahí pasa alguien y te mete mano?”, llamó de la Peña a la reflexión.