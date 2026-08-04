Saltillo: gestionan 27 mdp para adquisición de 4 estaciones de monitoreo de la calidad del aire

Susana Estens de la Garza, titular de la dependencia estatal, explicó que actualmente se realiza el retiro y análisis de una red de 32 sensores más pequeños e instalados en 2025 con la finalidad de calibrarlos en relación con una estación normada.

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila gestiona la adquisición de tres o cuatro estaciones normadas de monitoreo de la calidad del aire para la región sureste del estado, proyecto que requiere una inversión estimada de 27 millones de pesos.

La funcionaria detalló que este proceso técnico lo encabeza el investigador Armando Retama, con el objetivo de validar la información para su posterior publicación en revistas indexadas y determinar la ubicación exacta donde se necesitan los equipos.

Estens de la Garza expuso que las nuevas estaciones no requerirán medir obligatoriamente los cinco contaminantes criterio: ozono (O3), monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2), bióxido de nitrógeno (NO2), plomo (Pb), partículas suspendidas totales (PST) y las partículas suspendidas menores a 10 y a 2.5 micrómetros (PM10 y PM2.5), sino centrarse en los elementos de mayor relevancia detectados en la zona.

“Lo que hemos detectado que es más relevante que se tenga son básicamente las partículas (PM10 y PM2.5) y probablemente el ozono también”, señaló la secretaria de Medio Ambiente.

EVALÚAN INVERSIÓN PARA EL SURESTE

Respecto al financiamiento necesario para concretar la compra de la infraestructura, la funcionaria indicó que la propuesta ya fue planteada ante la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado, a cargo de Blas Flores.

“Eso requiere una cierta inversión que se ha estado manejando también con el jefe de gabinete, el licenciado Blas Flores, de tal manera que estamos en espera de que se autorice también ese presupuesto”, comentó.

A pregunta sobre la cantidad de estaciones que se pretende adquirir para la zona metropolitana, Estens de la Garza precisó el número mínimo contemplado para dar cobertura a la región.

“Mínimamente para el sureste serían unas tres o serían unas cuatro estaciones. Se requiere un presupuesto de 27 millones, quítale o ponle dependiendo qué tanto se piensan equipar”, afirmó.

No obstante la gestión financiera, la secretaria manifestó que persiste una problemática estructural respecto al personal capacitado para el mantenimiento de estos sistemas.

“Más allá de eso, yo sigo viendo como una carencia el que no haya suficiente recurso humano que se dedique a darles la atención necesaria a las estaciones de monitoreo de calidad del aire.

“Esto es a nivel nacional, se ha dejado caer el tema. Como no son buenas noticias, no se le da la relevancia que se le tendría que estar dando y se le daría si lo dimensionáramos como salud pública realmente”, expuso.

ANALIZAN REUBICACIÓN DE ESTACIÓN DE FINANZAS

Por otra parte, la secretaria de Medio Ambiente abordó la situación de la estación de monitoreo ubicada en el edificio de la Secretaría de Finanzas, sobre la cual se proyecta una posible reubicación.

Explicó que la evaluación técnica, desarrollada conjuntamente con el investigador Armando Retama, responde a distorsiones detectadas en las mediciones del sitio actual.

“Es una parte de los cambios que tendrían que analizarse porque aparentemente algunos de los datos de la estación estaban siendo enmascarados o estaban siendo más altos por alguna empresa de café que está por ahí cerca”, señaló.

Finalmente, Estens de la Garza reiteró que en esta etapa de formación e instrumentación técnica continúan trabajando en coordinación estrecha con el especialista Retama para consolidar el sistema de monitoreo en la entidad.