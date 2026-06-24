Saltillo lidera casos de gusano barrenador en Coahuila; Senasica reporta 14 focos activos en la entidad

El municipio de Saltillo se mantiene como el punto con mayor incidencia, al reportar siete casos activos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), emitió un reporte con corte al 24 de junio sobre la presencia del gusano barrenador en el estado. Según las cifras oficiales, Coahuila registra actualmente 14 casos activos, concentrándose la mayoría de ellos en la región sureste de la entidad.

El resto de los contagios detectados hasta las 13:00 horas de este miércoles se distribuye de la siguiente manera: dos en Arteaga y uno en los municipios de Frontera, Progreso, Ramos Arizpe, San Buenaventura y Torreón.

Las autoridades locales indican que, hasta el momento, la infección se ha detectado exclusivamente en animales y no se tiene registro de contagios en seres humanos dentro del territorio estatal.

En términos históricos, desde que inició el conteo oficial el 20 de noviembre, Coahuila acumula un total de 74 casos, con Saltillo a la cabeza, con 21 registros; seguido de Múzquiz, con 19, y Arteaga, con ocho.

PANORAMA NACIONAL Y ESPECIES AFECTADAS

A nivel nacional, la situación es más amplia, con un total de 1 mil 934 casos activos. La estadística por especie revela que el ganado bovino es el más afectado, con 936 casos, seguido de animales domésticos como perros, con 622; además de 27 gatos y 105 caballos.

Al igual que en Coahuila, a nivel federal tampoco se han reportado casos activos en humanos al corte del 24 de junio.