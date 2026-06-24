Saltillo lidera casos de gusano barrenador en Coahuila; Senasica reporta 14 focos activos en la entidad
Coahuila acumula 74 casos de gusano barrenador desde el inicio del conteo en noviembre de 2025
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), emitió un reporte con corte al 24 de junio sobre la presencia del gusano barrenador en el estado. Según las cifras oficiales, Coahuila registra actualmente 14 casos activos, concentrándose la mayoría de ellos en la región sureste de la entidad.
El municipio de Saltillo se mantiene como el punto con mayor incidencia, al reportar siete casos activos.
El resto de los contagios detectados hasta las 13:00 horas de este miércoles se distribuye de la siguiente manera: dos en Arteaga y uno en los municipios de Frontera, Progreso, Ramos Arizpe, San Buenaventura y Torreón.
Las autoridades locales indican que, hasta el momento, la infección se ha detectado exclusivamente en animales y no se tiene registro de contagios en seres humanos dentro del territorio estatal.
En términos históricos, desde que inició el conteo oficial el 20 de noviembre, Coahuila acumula un total de 74 casos, con Saltillo a la cabeza, con 21 registros; seguido de Múzquiz, con 19, y Arteaga, con ocho.
PANORAMA NACIONAL Y ESPECIES AFECTADAS
A nivel nacional, la situación es más amplia, con un total de 1 mil 934 casos activos. La estadística por especie revela que el ganado bovino es el más afectado, con 936 casos, seguido de animales domésticos como perros, con 622; además de 27 gatos y 105 caballos.
Al igual que en Coahuila, a nivel federal tampoco se han reportado casos activos en humanos al corte del 24 de junio.
TRANSMISIÓN Y RIESGOS DE LA ENFERMEDAD
La vigilancia epidemiológica se ha intensificado debido a la preocupación por la infección en animales de consumo humano. El gusano barrenador se propaga a través de moscas y mosquitos que pueden volar hasta 20 kilómetros de distancia. Estos insectos depositan sus huevecillos en heridas abiertas o mucosidades de los animales, donde las larvas comienzan su desarrollo.
Los expertos advierten que la enfermedad tarda aproximadamente dos semanas en manifestarse de forma grave. Es fundamental la detección temprana y el tratamiento oportuno, ya que, de no atenderse, la infección por este parásito puede ocasionar la muerte del animal afectado.