Más que corredores: voces que inspiran a la comunidad trail

Detrás de cada meta cruzada, hay corredores que se atrevieron a dar el primer paso, a prepararse por meses para llevar al límite sus cuerpos en las carreras de montañas. Son estas personas las que inspiran con su ejemplo en este deporte. Hombres y mujeres que no solo acumulan kilómetros en sus piernas, sino también experiencia, aprendizaje y valores que comparten desinteresadamente y con el corazón. En esta edición platicamos con Juan Carlos Betancourt, Embajador de la carrera Eco Mountain Race, sobre el papel que desempeñan los embajadores en las carreras de montaña. Descubriremos cómo la pasión por este deporte outdoor, el compromiso con la comunidad trail y el respeto por la naturaleza, convierten a estas personas en piezas fundamentales para motivar, orientar y fortalecer la confianza de quienes participan en estos eventos. Juan Carlos y Arturo Gutiérrez, creador y organizador de la segunda edición de la carrera trail Eco Mountain Race, nos cuentan la pasión con la que se prepara kilómetro a kilómetro este evento, con una misión central: llevar la experiencia del corredor a una satisfacción plena. Espero que esta plática les transmita tanta emoción como a mí. ¡Aquí vamos! Juan Carlos es un apasionado corredor de montaña, de asfalto y triatlón. También es un coach certificado por la Federación Mexicana de Atletismo y la CONADE. Con 10 años de experiencia, dirige equipos en Saltillo, Monterrey y Ciudad Victoria. “Los embajadores lo que buscan es transmitir confianza, responsabilidad y cuidado ambiental”, nos comenta Juan Carlos, “transmitir certeza en la organización y seguridad en el evento es crucial para los corredores de montaña”.

Esto lo dice una persona que tiene años de experiencia, documentación y aprendizaje sobre la responsabilidad que es guiar a otros. Este compromiso es la esencia de lo que se busca sembrar en otros. “No se puede hacer carrera de montaña de la noche a la mañana, es necesario cumplir con varios aspectos físicos, mentales y ambientales, teniendo en mente que cada corredor es un invitado en la naturaleza, y lo que viene con él, se va con él cuando se retire”, nos comenta. Juan Carlos agrega: “no hay nada como conectar con la naturaleza y la carrera de montaña es una oportunidad para lograrlo, para liberar estrés y relajarte. Es como un reset en tu vida. Al darme cuenta de lo poderoso que es estar en la naturaleza, fue que comencé a prepararme. Adquirir conocimiento hace que las visitas a la montaña sean más responsables”.

Ser embajador de Eco Mountain Race fue gracias a la amistad que desarrolló con Arturo Gutiérrez, el creador y organizador de la carrera, tras conocerse en un duatlón, “Arturo es un gran amigo y ambos compartimos la pasión por los kilómetros. Cuando me invita a convertirme en embajador de la carrera, acepto porque esta en particular tiene un distintivo: nace de un corredor, para corredores. “Él tiene la experiencia de vivir como corredor de montaña y está consciente de las necesidades que se van presentando en el transcurso de la carrera; dónde debe de estar el abastecimiento de agua, algún punto de reparto de snacks o dónde debe estar la atención médica durante el recorrido. Esto es más fácil de entender por parte de quien ha corrido, a diferencia de quien solo organiza sin más experiencia que la comercial. Eco Mountain Race está hecho de corredor para corredor, para lograr una experiencia auténtica”, señala.

“La ruta de esta carrera es hermosa, los paisajes con los que se van a topar son maravillosos y se disfrutan mucho. El sendero de la carrera trail, se aprende a amarlo, a odiarlo y a disfrutarlo, todo a la misma vez. En esta ocasión en el reconocimiento que fuimos a realizar a la ruta, nos topamos con una vista de muchas flores amarillas. Verlas fue como un empuje motivacional. La sierra de Arteaga tiene los mejores paisajes, sin duda son un privilegio”, nos cuenta emocionado Juan Carlos. Por su parte, Arturo Gutierrez nos plática que esta edición cuenta con dos distancias: 15k y 25k. Las rutas cuentan con un nivel positivo de cuando menos 600 metros y de mil 100 metros respectivamente, y con una altura máxima de 3 mil a 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar (msnm). “La edición pasada nos dio experiencia, aprendimos, entendimos dónde debíamos mejorar, trabajamos en ello y este año se consiguió la implementación de varias de ellas: se agregó la distancia de 25k, también cronometraje con chip, que se vincula a una app de seguimiento en vivo, es decir, esto va a permitir que los familiares puedan seguir a su corredor y monitorear su avance en la carrera. “También se fortaleció el apoyo de patrocinadores, se agregaron nuevos, que aportan directamente valor a la experiencia del corredor en productos, hidratación y recuperación”, nos comenta, “se priorizan los abastecimientos con agua fría y snacks, así como el servicio médico en puntos estratégicos”.

Con ilusión, Arturo nos plática: “nuestros embajadores son muy importantes en este evento ya que son un canal de comunicación entre la carrera y los participantes, que hablan el mismo lenguaje trail. Así que se vuelven dignos representantes, se encargan de compartir su experiencia y dan a conocer la visión de este evento. Nuestros embajadores fueron seleccionados por su genuina conexión con las carreras de montaña y juegan un papel importante en transmitir confianza y certeza, así como los valores de responsabilidad deportiva y cuidado ambiental”. “Esperamos que este evento sea una fiesta familiar, donde aparte del disfrute de los corredores, también los acompañantes puedan pasar un agradable tiempo mientras esperan a que lleguen sus familiares y amigos. Por eso estamos preparando actividades recreativas con espacios designados para que puedan esperar cómodamente. El objetivo de este evento es ser colaborativo con el comercio local, desde los restaurantes hasta las personas que venden productos típicos y los que ofrecen hospedaje”, finaliza Arturo. Sin duda, esta segunda edición de la Eco Mountain Race refleja una visión más integral del trail running. Se construye sobre la autenticidad, la pasión y un compromiso genuino con quienes hacen posible esta experiencia: los corredores, sus familias y toda la comunidad que comparte la pasión por la montaña. Cada detalle está pensado para brindar seguridad, generar confianza y crear momentos inolvidables.

Porque cuando personas con valores y propósito se unen, suceden cosas extraordinarias. La actividad física nos ayuda a ser más fuertes y saludables, tanto física como emocionalmente; la convivencia consciente fortalece nuestros lazos, y el contacto con la naturaleza nos recuerda lo importante de la vida.

Sigamos construyendo una comunidad que inspire, cuide y transforme. Aunque no estés inscrito, ¡ven y acompañanos a vivir esta experiencia!, ¡ponte los tenis y conecta con una gran comunidad que te espera con los brazos abiertos!

Entrega de Kits Viernes 26 de junio 16:00 a 19:00 hrs INEDEC Estadio Olímpico Sábado 27 de junio 15:00 a 20:00 hrs Eco Mountain Club Eco Mountain Race 2026 Fecha: 28 de junio de 2026 Sede: Eco Mountain Club, Sierra de Arteaga, Coahuila Distancias: 15K y 25K

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