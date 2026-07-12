Saltillo: mujer da a luz a bordo de ambulancia de Bomberos

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    Saltillo: mujer da a luz a bordo de ambulancia de Bomberos
    Paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron el nacimiento de un bebé durante el traslado de su madre al Hospital General de Saltillo. MARTÍN ROJAS

Paramédicos atendieron el nacimiento durante el traslado al Hospital General; madre e hijo se reportan en buen estado de salud

La rápida intervención de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo permitió que una mujer de 31 años diera a luz de manera segura a bordo de una ambulancia, mientras era trasladada de urgencia al Hospital General tras iniciar trabajo de parto en el ejido Rancho Nuevo.

De acuerdo con el paramédico Ángel David Aguilar Soto, la mujer llegó a la estación de Bomberos ubicada en Derramadero para solicitar apoyo, ya que presentaba contracciones intensas y cada vez más frecuentes.

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Tras una valoración inicial, los socorristas determinaron que la paciente se encontraba en una fase avanzada del trabajo de parto. Presentaba contracciones cada tres minutos, por lo que fue abordada de inmediato a una ambulancia para iniciar el traslado al Hospital General de Saltillo.

Sin embargo, durante el recorrido, a la altura del cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, el nacimiento se volvió inminente.

Los paramédicos detuvieron la marcha de la ambulancia y activaron el protocolo de atención obstétrica de emergencia. Minutos después recibieron a un bebé varón, quien nació en buenas condiciones gracias a la intervención del personal de rescate.

Una vez estabilizados la madre y el recién nacido, la ambulancia reanudó el trayecto hacia el Hospital General. Ambos quedaron bajo el cuidado del personal médico para continuar con la atención especializada y las revisiones correspondientes.

Autoridades informaron que tanto la madre como su cuarto hijo se encuentran en buen estado de salud y evolucionan favorablemente.

La mujer agradeció al personal del Cuerpo de Bomberos por la atención brindada y el profesionalismo con el que actuó durante el nacimiento de su hijo, convirtiendo la emergencia en una historia con un final feliz.

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