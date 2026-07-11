Reportan estable a sobreviviente de explosión en Saltillo; presenta quemaduras de segundo grado

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    Reportan estable a sobreviviente de explosión en Saltillo; presenta quemaduras de segundo grado
    La explosión ocurrió en una vulcanizadora de la colonia Antonio Cárdenas y dejó como saldo un fallecido y dos personas lesionadas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Jesús Reyes permanece estable y bajo observación médica tras resultar con quemaduras en la explosión de una vulcanizadora, tragedia que dejó una persona sin vida y otro lesionado

Tras el trágico estallido ocurrido en una vulcanizadora de la colonia Antonio Cárdenas, las autoridades emitieron una actualización sobre el estado de salud de los afectados. Según el reporte oficial del Gobierno de Coahuila correspondiente al sábado 11 de julio, el paciente Jesús Reyes se encuentra en condición estable.

Reyes, identificado como una de las personas alcanzadas por la onda expansiva mientras caminaba hacia su trabajo, presenta quemaduras de primer y segundo grado en el rostro y las manos. El herido fue trasladado de urgencia a la Clínica No. 2 del IMSS, donde los médicos indicaron que el joven seguirá en observación para vigilar su recuperación y prevenir complicaciones.

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El siniestro ocurrió a las 17:47 horas del viernes, en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Héctor Espinosa. La fuerza de la explosión desprendió las cortinas metálicas del establecimiento y lanzó neumáticos, herramientas y láminas hacia la calle, impactando a quienes transitaban por el sector.

Vecinos describieron el horror del momento. Karla María, residente del área, relató: “Se escucharon dos ruidos muy fuertes. Se quebraron los vidrios de varias casas y los pisos vibraron. Cuando salí de mi casa vi a dos personas tiradas en la calle”. Lamentablemente, en el sitio falleció Gilberto Antonio Ramos Hernández, de 31 años, cuya muerte fue confirmada por paramédicos a su llegada.

Además de Reyes, el propietario de la vulcanizadora, identificado como Jesús, también resultó lesionado y fue hospitalizado para recibir atención especializada.

Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para confirmar si una acumulación de gas en un cilindro de 10 kilogramos fue la causa de esta tragedia.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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