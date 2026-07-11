Reportan estable a sobreviviente de explosión en Saltillo; presenta quemaduras de segundo grado

Reyes, identificado como una de las personas alcanzadas por la onda expansiva mientras caminaba hacia su trabajo, presenta quemaduras de primer y segundo grado en el rostro y las manos. El herido fue trasladado de urgencia a la Clínica No. 2 del IMSS, donde los médicos indicaron que el joven seguirá en observación para vigilar su recuperación y prevenir complicaciones.

Tras el trágico estallido ocurrido en una vulcanizadora de la colonia Antonio Cárdenas, las autoridades emitieron una actualización sobre el estado de salud de los afectados. Según el reporte oficial del Gobierno de Coahuila correspondiente al sábado 11 de julio, el paciente Jesús Reyes se encuentra en condición estable.

El siniestro ocurrió a las 17:47 horas del viernes, en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Héctor Espinosa. La fuerza de la explosión desprendió las cortinas metálicas del establecimiento y lanzó neumáticos, herramientas y láminas hacia la calle, impactando a quienes transitaban por el sector.

Vecinos describieron el horror del momento. Karla María, residente del área, relató: “Se escucharon dos ruidos muy fuertes. Se quebraron los vidrios de varias casas y los pisos vibraron. Cuando salí de mi casa vi a dos personas tiradas en la calle”. Lamentablemente, en el sitio falleció Gilberto Antonio Ramos Hernández, de 31 años, cuya muerte fue confirmada por paramédicos a su llegada.

Además de Reyes, el propietario de la vulcanizadora, identificado como Jesús, también resultó lesionado y fue hospitalizado para recibir atención especializada.

Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para confirmar si una acumulación de gas en un cilindro de 10 kilogramos fue la causa de esta tragedia.