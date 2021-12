$!Saltillo: ¿Navidad o ‘Navidarks’? Así es el pino del Museo del Horror

En un video publicado en YouTube, Berenice, Lesly y Alex Mortem comentan que se trata del primer videoblog que realizan, que es la primera ocasión que colocan un pino navideño y que todo esto lo hacen a petición de sus seguidores.

Al inicio de la grabación, Berenice explica: “No somos muy de celebrar la Navidad, es la primera vez que lo vamos a hacer en casa, específicamente poner un pino y decoración. Este año quisimos hacer algo distinto. Vamos a poner un pino de Navidad pero es más a nuestro estilo”.

“Sabemos de antemano que no es algo a lo que no están acostumbrados. Les aviso de una vez, va a ser algo muy diferente, algo que no han visto antes. Y posiblemente no les guste, pero a nosotros nos encantó la idea”, comentó Berenice Mortem.

Además de los Mortem, en la colocación del pino también estuvieron involucrados amigos de la familia: Mayelo, Dina, Jordan, Kevin y Demian.

“Esperamos que les guste, les aterre y les encante”, dijo Alex Mortem.