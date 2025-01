¿Qué implica que Donald Trump designe como terroristas a los cárteles?

En la orden ejecutiva que emitió el lunes, Trump nombró en particular a dos bandas que operan dentro de Estados Unidos: el Tren de Aragua venezolano y la MS-13 salvadoreña. Utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, el gobierno podría tomar medidas adicionales para desarticular las redes financieras de las bandas.

Los analistas indican que el gobierno de Estados Unidos ya tiene a su disposición muchas de estas herramientas contra los cárteles , razón por la cual algunos advierten que no es necesario designarlos como terroristas y que hacerlo podría generar más violencia.

Anteriormente, Trump ha indicado que quiere declarar a determinados cárteles mexicanos organizaciones terroristas extranjeras, como forma de ejercer máxima presión sobre ese país para que frene el peligroso tráfico de drogas. El lunes, al firmar la orden ejecutiva en el Despacho Oval, dijo que probablemente México no estará contento con esta medida.

“Los cárteles de la droga podrían convertirse fácilmente en verdaderas organizaciones terroristas”, ha dicho Brian Michael Jenkins, experto en terrorismo de la Organización Rand.

Tal como están las cosas, los cárteles de la droga no han llevado a cabo ataques por motivos políticos contra estadounidenses o contra intereses estadounidenses. No tienen como objetivo embajadas estadounidenses o buques estadounidenses en el golfo de México, por ejemplo.

“Cuando se produce violencia, suele ser un subproducto de algunos de los acuerdos económicos relacionados con la delincuencia asociada al tráfico de drogas”, dijo Jason Blazakis, exdirector de la oficina de financiación y designaciones antiterroristas del Departamento de Estado. Se refería a la violencia contra estadounidenses cometida por los cárteles mexicanos de la droga.

LOS FISCALES PODRÍAN UTILIZAR CARGOS PENALES DE AMPLIO ALCANCE

Una vez que una organización es etiquetada como grupo terrorista, es ilegal que personas de Estados Unidos le presten apoyo a sabiendas. Dado que el sistema de distribución de drogas se extiende por todo el país, desde los capos hasta los traficantes de la esquina y los compradores, esto podría ampliar significativamente el número de personas que se enfrentan a graves repercusiones, atrapando potencialmente a personas cuyas conexiones con el cártel son tenues.

El delito de apoyo material al terrorismo conlleva penas de hasta 20 años de prisión y, en algunos casos, cadena perpetua si el actuar provoca la muerte. No está claro qué significaría esto para los traficantes de Estados Unidos cuyos clientes mueren por sobredosis.

EL COMERCIO Y LA DIPLOMACIA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO PODRÍAN VERSE AFECTADOS

México es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos. Fracturar la relación entre ambos países podría tener importantes repercusiones económicas, incluso sobre millones de empleos estadounidenses.

México también ha contribuido a controlar los cruces ilegales hacia Estados Unidos. Si México pusiera fin a esos esfuerzos, podría provocar un aumento de la migración ilegal en un momento en que una de las principales prioridades de la nueva gestión es reducir esos flujos.

“El impacto en las relaciones diplomáticas sería grave”, dijo Blazakis, ahora profesor del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterey, California.

Eileen Sullivan cubre noticias de última hora, el Departamento de Justicia, los juicios a Donald Trump y la gestión de Joe Biden. c. 2025 The New York Times Company.

Por Eileen Sullivan, The New York Times.