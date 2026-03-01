Saltillo ofrece 5% de descuento en predial durante marzo y mantiene incentivo con sorteo de premios en efectivo

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y mantener incentivos para las y los contribuyentes, el Gobierno Municipal de Saltillo continúa ofreciendo durante marzo un descuento del 5 por ciento en el pago del impuesto predial, beneficio que además permite participar en el tercer sorteo “Por Amor a Saltillo”, en el que se entregarán premios en efectivo.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, exhortó a la ciudadanía a aprovechar este estímulo vigente durante el presente mes, destacando que el Ayuntamiento ha dispuesto múltiples alternativas de pago para brindar mayor accesibilidad y evitar contratiempos a los contribuyentes.

La funcionaria informó que permanecen habilitadas las cajas de la Presidencia Municipal, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. Asimismo, el módulo ubicado en el Mercado Juárez ofrece servicio de lunes a sábado, en horario extendido de 8:00 a 18:00 horas.

De igual manera, continúan operando módulos externos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos Sendero Sur, la Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape. Estos espacios brindan atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

DISPONIBLES PLATAFORMAS DIGITALES PARA FACILITAR EL PAGO

Como parte de la estrategia para modernizar los servicios y evitar traslados innecesarios, el Ayuntamiento mantiene habilitadas diversas plataformas digitales que permiten realizar el pago en línea de forma segura y rápida.

Entre estas opciones se encuentran el portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo, la plataforma Saltillo Fácil y el sistema Visor Saltillo, herramientas que permiten consultar adeudos y efectuar el pago desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Además, se encuentra disponible el Chat Bot municipal, a través del número 844-160-08-08, donde los contribuyentes pueden consultar su saldo y realizar el pago proporcionando su clave catastral y nombre completo.