Saltillo ofrece 5% de descuento en predial durante marzo y mantiene incentivo con sorteo de premios en efectivo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 1 marzo 2026
    Saltillo ofrece 5% de descuento en predial durante marzo y mantiene incentivo con sorteo de premios en efectivo
    Las y los contribuyentes que realicen su pago dentro del primer trimestre del año podrán participar en el sorteo “Por Amor a Saltillo”, en el que se entregarán 50 premios de 10 mil pesos en efectivo. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene durante marzo un estímulo del 5 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial, además de incentivar el cumplimiento mediante un sorteo con premios en efectivo para quienes liquiden dentro del primer trimestre del año

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y mantener incentivos para las y los contribuyentes, el Gobierno Municipal de Saltillo continúa ofreciendo durante marzo un descuento del 5 por ciento en el pago del impuesto predial, beneficio que además permite participar en el tercer sorteo “Por Amor a Saltillo”, en el que se entregarán premios en efectivo.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, exhortó a la ciudadanía a aprovechar este estímulo vigente durante el presente mes, destacando que el Ayuntamiento ha dispuesto múltiples alternativas de pago para brindar mayor accesibilidad y evitar contratiempos a los contribuyentes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026

La funcionaria informó que permanecen habilitadas las cajas de la Presidencia Municipal, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. Asimismo, el módulo ubicado en el Mercado Juárez ofrece servicio de lunes a sábado, en horario extendido de 8:00 a 18:00 horas.

De igual manera, continúan operando módulos externos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos Sendero Sur, la Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape. Estos espacios brindan atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

DISPONIBLES PLATAFORMAS DIGITALES PARA FACILITAR EL PAGO

Como parte de la estrategia para modernizar los servicios y evitar traslados innecesarios, el Ayuntamiento mantiene habilitadas diversas plataformas digitales que permiten realizar el pago en línea de forma segura y rápida.

Entre estas opciones se encuentran el portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo, la plataforma Saltillo Fácil y el sistema Visor Saltillo, herramientas que permiten consultar adeudos y efectuar el pago desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Además, se encuentra disponible el Chat Bot municipal, a través del número 844-160-08-08, donde los contribuyentes pueden consultar su saldo y realizar el pago proporcionando su clave catastral y nombre completo.

$!El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene durante marzo el descuento del 5 por ciento en el pago del impuesto predial, además de ofrecer diversas opciones presenciales y digitales para facilitar el cumplimiento de esta contribución.
El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene durante marzo el descuento del 5 por ciento en el pago del impuesto predial, además de ofrecer diversas opciones presenciales y digitales para facilitar el cumplimiento de esta contribución. CORTESÍA

SORTEO BUSCA INCENTIVAR CUMPLIMIENTO CIUDADANO

La tesorera municipal recordó que, como parte del programa de estímulos, se realizará un sorteo en el que se entregarán 50 premios de 10 mil pesos en efectivo, dirigido a quienes hayan cumplido con el pago de su predial durante el primer trimestre del año.

Este tipo de incentivos, subrayó, buscan fomentar la cultura del cumplimiento fiscal, además de fortalecer las finanzas municipales que permiten la realización de obras y la prestación de servicios públicos en beneficio de la población.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a aprovechar el descuento vigente durante marzo y utilizar las distintas modalidades de pago disponibles, con el fin de evitar recargos y participar en el sorteo de premios económicos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Predial

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida surge de la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en Coahuila.

Anexos de Coahuila ahora deben reportar al MP ingresos y altas de pacientes con adicciones
El trámite es gratuito y se realizará en línea del 2 al 19 de marzo

Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila
Los bisontes vuelven a correr los prados en una reserva en Cuatro Ciénegas

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026
true

El domingo de ‘El Mencho’: la falsa normalidad
true

Radiografía de la inseguridad: ENVIPE 2025
Consejeros de guerra de Trump

Consejeros de guerra de Trump
Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla

Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?