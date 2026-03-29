Saltillo: Parque Centro se suma al programa Punto Violeta

Más del 50 por ciento de quienes viven, trabajan y forman parte del Parque Centro, son mujeres, es por ello que este desarrollo de usos múltiples se sumó al Programa Punto Violeta del Gobierno del Estado. Durante la inauguración del punto, ubicado en el Oxxo de Parque Centro, la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer, indicó que el programa tiene como objetivo brindar orientación y canalización inmediata a mujeres, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo mediante una coordinación interinstitucional y la vinculación con el sector público y la iniciativa privada.

La directora de Comunicación de Grupo Davisa, Eva Farías, dijo que este proyecto es un ejemplo de lo que sucede cuando se hace equipo, cuando la Iniciativa Privada y las instituciones trabajan juntas con un mismo propósito que es construir mejores ciudades. En Davisa, señaló, creen en el desarrollo con visión y en los espacios que no sólo se diseñan, sino que se piensan en las personas que lo van a habitar, “y Parque Centro es una prueba de eso, es una comunidad que está viva, donde todos los días hay historias, proyectos y personas que le dan sentido a este desarrollo, asimismo está formada por muchas mujeres, representan a más del 50% de quienes viven, trabajan y forman parte de él”.

MÁS DE 600 PUNTOS SEGUROS Actualmente se cuenta con 627 espacios seguros en entornos donde las mujeres desarrollan su vida diaria como son centros de trabajo, establecimientos comerciales, instituciones educativas e instancias públicas, permitiendo una capacidad de atención inmediata en todo el estado.

A su vez, la gerente de plaza Directivos de Oxxo, Ana Leticia Romo Lujia, resaltó que del total de los Punto Violeta que hay en el estado, 580 se ubica en tiendas Oxxo, añadió que son puntos de resguardo donde se activa un protocolo y se brinda una contención inmediata, y sobretodo, se canaliza cada caso a las instituciones especializadas para que reciban una atención especial.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, externó que los Puntos Violeta representan ese compromiso firme y sólido para la prevención de la violencia y la protección a las mujeres en el estado, son una red de solidaridad que fortalece gracias a la suma de voluntades del gobierno, la Iniciativa Privada y de la sociedad.

Para concluir el evento, todos los participantes se dieron cita en la parte frontal del Oxxo de Parque Centro para, con el corte de listón, inaugurar de manera formal este nuevo Punto Violeta. En el evento, también se contó con la participación del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, entre otros. NUMERALIAS 50% de quienes viven, trabajan y forman parte del Parque Centro, son mujeres 580 de los 627 Puntos Violeta que hay en Coahuila, están en tiendas Oxxo

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