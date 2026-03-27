La herencia para mis hijos

Ese día proyectaron “La Sortie de l’usine Lumière à Lyon”, o “La Salida de la Fábrica Lumière en Lyon”. Los 33 espectadores quedaron maravillados, entre ellos Georges Méliès, director de teatro francés y pionero del cine, y quien dijo que: “En este espectáculo, nos quedamos todos sin habla, aturdidos, sorprendidos más allá de la expresión”.

La prensa estaba invitada, pero no asistió. Dos carteles pegados a cada lado de la entrada invitaban a entrar al “Le Grand Café” de París, en el número 14 del Boulevard des Capucines. En ese lugar, un 22 de marzo de 1895, se presentó el cinematógrafo Lumière, la gran innovación de los hermanos Auguste y Louis Jean Lumière.

El cinematógrafo revolucionó al mundo y aunque es posterior a las artes que los griegos denominaron como tal –arquitectura, escultura, pintura, música, danza y literatura–, estoy seguro de que lo hubieran definido como el séptimo. El cine es ese espejo pintado al que hacía referencia el director de cine italiano Ettore Scola, un reflejo de la vida, una donde se llora y se ríe. Donde existen el amor y el desamor. La traición, el misterio, horror y el suspenso.

El cine es solo un reflejo de la vida, una donde se llora y se ríe. Donde existe el amor y el desamor, el misterio, horror y el suspenso. Una con acción, drama y ficción. Yo creo en el cine por los nuevos mundos a los que me aventura. El cine es arte y, si los griegos no lo denominaron como tal, fue porque el cine aún no existía.

La excusa perfecta, la experiencia inigualable de entrar a oscuras en un mundo desconocido. Soy cinéfilo aficionado y voy al cine tanto como puedo, pues ahí me evado dos horas de la maldita realidad. Cuando era niño, en mi casa solo había libros, música y el hábito de ir al cine. Mis hijos no creen que, en el otoño de 1977, me le escapé a mi madre para ver en el cine Diana, de Monclova, el estreno de “La Guerra de las Galaxias”, yo tenía 6 años. En ese mismo cine pude ver todos los clásicos setenteros: “Vaselina”, “Fiebre de Sábado por la Noche”, “El Chacal”, “Serpico”, “Terremoto”, “Tiburón”, “Encuentros Cercanos del Tercer Tipo”, “Rocky”, “Superman”, “La Profecía”, “El Exorcista” y “El Resplandor”.

Junto a mi madre vi “Nuestros años felices”, la historia de una relación con diferencias fundamentales: ella judía y activista a favor de las libertades políticas y el marxismo, y él nacido en medio de los privilegios de la alta sociedad norteamericana. También la acompañé a ver “El Padrino” y “Kramer vs. Kramer”, un matrimonio que hace hasta lo imposible por destrozarse y lo logra. A temprana edad vi las cuatro horas de “Lo que el viento se llevó”, y aún retumba en mis oídos la frase: “Al fin y al cabo, mañana será otro día”.

Muy niño conocí a Buñuel por “Los Olvidados” y “Robinson Crusoe”. De otros directores me impresionaron “Canoa”, “Actas de Marusia”, “Los hermanos del Hierro”; “El gallo de oro”, con guion de García Márquez y Carlos Fuentes; “Macario”, inspirada en un cuento de los hermanos Grimm; y “Pedro Páramo”, de Rulfo, pero adaptada al cine también por Carlos Fuentes.

Ya en Saltillo conocí a “Gandhi”, “Amadeus” y supe de la historia de “El Último Emperador”, la soberbia producción de Bertolucci. Lloré al ver “Los Puentes de Madison” con Robert Kincaid diciendo a Francesca Johnson: “No quiero necesitarte, porque no puedo tenerte”, y aún me pongo triste con Alfredo, Toto y una hermosa chica que rompe su corazón.