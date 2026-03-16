POLITICÓN: Nuevo arco vial Saltillo, la apuesta de Manolo Jiménez para el ordenamiento vial

I. RARA FELICITACIÓN

Nos cuentan que en Piedras Negras ocurrió algo que llamó la atención en los círculos políticos. Desde la página oficial del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde morenista Jacobo Rodríguez, apareció una felicitación por el cumpleaños del diputado local y dirigente estatal del PRI, Carlos Robles –quien preside, dirige y manda en el PRI, que a nadie le quepa duda–. El mensaje no era un simple saludo protocolario: hablaba de su “liderazgo” y su “compromiso”, e incluso señalaba que en el Gobierno de la Nueva Historia tiene un aliado. Algo poco común tratándose de actores políticos que, al menos en el discurso, militan en bandos opuestos.

II. MENSAJE BORRADO

La publicación duró apenas unos minutos en las redes oficiales del Ayuntamiento antes de desaparecer. Y entonces comenzaron las preguntas: ¿fue un error de comunicación?, ¿algún travieso con acceso a la cuenta?, ¿un arrepentido gesto de cordialidad política? Porque una cosa es la convivencia institucional... y otra muy distinta que desde un gobierno morenista se publique un mensaje que elogia al dirigente estatal del PRI. ¿O será que en el fondo preferirían su perfil que al de su actual líder estatal?

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III. ARCO VIAL

En Saltillo ya se habla de una obra que desde hace tiempo se consideraba necesaria: el nuevo arco vial que conectará Derramadero con la autopista a Monterrey. El proyecto, impulsado por la administración de Manolo Jiménez, tiene un objetivo claro: sacar de las avenidas de la ciudad buena parte del tráfico de tráileres y transporte de personal que hoy cruza zonas urbanas. Además de mejorar la circulación, la apuesta también es reducir riesgos y accidentes, sobre todo en vialidades como el libramiento Óscar Flores Tapia, donde los accidentes se han vuelto cada vez más frecuentes.

IV. MENOS TRÁILERES

La lógica del proyecto es sencilla: ordenar el tránsito pesado que diariamente entra y sale de las zonas industriales, especialmente hacia Derramadero. Si el nuevo arco vial logra concentrar ese flujo fuera de la ciudad, el beneficio podría sentirse rápido en la movilidad y en la seguridad vial. Porque el problema ha crecido y cada día cientos de camiones atraviesan Saltillo. Así que la apuesta es que el crecimiento industrial no termine complicando –aún más– la vida diaria en la ciudad.

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V. VA DE NUEZ

Hoy deberá llegar a la Cámara de Diputados, que preside la panista Kenia López Rabadán, el texto del “Plan B” en materia de reforma electoral. Luego de fracasar en el primer intento, el oficialismo busca sacarse la espina pero, sobre todo, recomponer ante el respetable la idea de que la alianza del morenismo con el PT y el Verde de verdad “está más fuerte que nunca”. Y es que, más allá de que el “Plan A” se considere un fracaso para la cuatroté, los mejor enterados del tema nos dicen que lo más preocupante para la dirigencia morenista de Luisa María Alcalde es la percepción de debilidad que el episodio dejó.

VI. AHORA SÍ

Seguramente por ello, el fin de semana se intensificaron las negociaciones y hubo anuncio, por parte de los “traidores al Plan A”, de que habrá respaldo total a la iniciativa que se remitirá esta semana al Poder Legislativo. Habrá que esperar, desde luego, la hora de la verdad, aunque se puede apostar desde ahora que esta propuesta sí avanzará. Y también se puede apostar a que será por la vía del fast track, porque lo importante es la narrativa.

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VII. NADA NUEVO

Por cierto que, respecto de la primera votación en la que petistas y verdes no acompañaron la iniciativa que se encomendó elaborar a Pablo Gómez, el otro coahuilense que votó en contra del proyecto –aunque su postura pasó bastante inadvertida– fue el acuñense Brígido Moreno Hernández. Quienes le conocen afirman que no debe sorprender que haya votado como lo hizo, pues el signo distintivo de su actitud política es justamente la traición. Cuestión de recordar que primero traicionó al partido local UDC, del que largamente se benefició ocupando cargos públicos durante décadas.

VIII. PURA CONVICCIÓN

Moreno Hernández formalmente es integrante de la bancada del PT, pero si uno revisa sus redes sociales y las publicaciones que de forma recurrente realiza al lado de la candidata morenista del Distrito 1, Paloma de los Santos, da la impresión de que en realidad es un morenista que se encuentra “a préstamo” con la franquicia de Alberto Anaya. ¿Se habrá confundido o, como dicen sus detractores, sólo actuó siguiendo su propia naturaleza?

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IX. ¿SE REQUIERE RELEVO?

La actitud del Consejo General del IEC ante la “precampaña” de los “precandidatos” morenistas a diputados locales ya genera serias dudas respecto de la imparcialidad del árbitro. Y es que el Consejo General, encabezado por Óscar Daniel Rodríguez, dictó medidas cautelares que no se han cumplido a cabalidad, pero aun cuando el desacato ya es contumacia, la autoridad responsable de mantener la cancha pareja en la competencia electoral sigue decidiendo mirar hacia otro lado y no actuar como debería. Frente a ello, ya hay voces que hablan de pedirle al INE que asuma la conducción del proceso. ¿Será necesario llegar a tanto?