SOFOMES: Arquitectura del engaño. Episodio 7

¿Les platico? ¡Arre!

La primera es esencial: Cualquier oferta de pago de intereses superior por mucho a la de los bancos u otras instancias financieras, debe ser objeto de desconfianza por parte de los inversionistas.

La banca comercial paga en México un 7% de interés anual (Préstamo Feliz ofrecía el 16%) y los contratos de inversión están regulados de tal forma que el inversionista pueda retirar su dinero prácticamente cuando quiera.

Cualquier intento de los bancos u otras instituciones financieras por amarrar al cliente a plazos forzosos que le impidan disponer de su dinero, es objeto de escrutinio por parte de la autoridad reguladora.

Las SOFOMES se cuecen aparte, porque son instituciones no reguladas, de ahí el sufijo ER que aparece al final de sus razones sociales.

Pero la inmensa mayoría de los inversionistas entró al negocio debido a que les ofrecían más del doble del interés existente en el mercado.

De hecho, la principal arma de competencia entre las SOFOMES es ¿cuál ofrece el interés más alto? y eso seduce a los inversionistas.

Es increíble que entre los afectados haya ex directivos de grandes empresas, donde ocuparon puestos en áreas de finanzas.

Pues aún ellos, con su experiencia, fueron presa de la ilusión -o ambición- desmedida.

El truco de las SOFOMES es aguantar el máximo posible pagando los intereses acordados a sus inversionistas.

Préstamo Feliz aguantó 9 años, hasta que el dinero dejó de fluir por parte de sus deudores de crédito, debido a los 828 reclamos que se presentaron en 2024 y el doble en 2025, provocados por las prácticas gangsteriles de los abogados de esa SOFOM contra gente muy pobre a la que le prestaban el dinero de los inversionistas.

Según una representación de los inversionistas con quienes estoy en pláticas, el dinero fue desviado a otros negocios o gastos de sus dueños.

Intentaron incursionar en el negocio de la construcción, pero no encontraron socios que le quisieran entrar.

Opulencia y decadencia:

El fundador de esta SOFOM -padre de Fernando García Sada- es propietario de un lujoso departamento en uno de los barrios más adinerados de Madrid: Salamanca, donde es vecino de estrellas de cine como Penélope Cruz, Javier Bardem y directores de la talla de Pedro Almodóvar. Carlos Salinas de Gortari tiene un pisito muy modesto en esa misma zona.

Uno de los inversionistas afectados que vive en San Pedro Garza García, le envía por mi conducto el siguiente mensaje a Fernando García Sada, a quien apodan “el junior”:

”Estoy muy decepcionado de tu persona porque a pesar de que a todos nos puede ir mal en los negocios, no se vale chingar a tu propia familia, empezando por tu mamá y tu papá e incluyendo a tus hermanos, suegros, cuñadas, a quienes jodiste. Si fueras decente y responsable como aparentas, mínimo hubieras advertido a tus cercanos para que rescatáramos algo de lo que invertimos. Sin embargo, nos mandaste a la chingada. Ojalá disfrutes lo que nos robaste. Lástima que no pueda mentarte la madre, porque ella es una santa”.

Esta misma persona asegura que mientras el escándalo de Préstamo Feliz crece, Fernando García Sada tiene a sus hijos en Suiza y el resto de la familia disfruta de lo lindo yendo a conciertos en Nueva York.

Además, heredó de su tío Fernando un enorme rancho cinegético en Tamaulipas, que renta para la caza de venados.

”Mi pregunta y la de todos los inversionistas a quienes robaste es: ¿A dónde fue a parar nuestro dinero?”.

Mención aparte merecen los miles o cientos de miles o millones de mexicanos que recurren al crédito para resolver situaciones de emergencia, a pesar de que las SOFOMES llegan a cobrar intereses hasta del 99% anual, como fue el caso de Préstamo Feliz.

La Jornada - Adultos mayores denuncian fraudes de Préstamo Feliz

Préstamo Feliz: así opera financiera que “estafa” a pensionados de Xalapa | La Silla Rota

https://www.razon.com.mx/estados/2026/02/12/prestamo-feliz-daran-prision-a-directivos-por-fraudes/

De ellos escribiré en mi siguiente artículo.

Es prioridad presidencial frenar fraudes de SOFOMES. Episodio 6

SOFOMES: Quebrantos y lamentos. Episodio 5

Fraudes y similares: SOFOM y Banco Ahorro FAMSA. Episodio 4

Doble riesgo. Doble traición. Episodio 3

La pesadilla amarilla. Episodio 2

Leyes, jueces, fiscales y periodistas con esteroides. Episodio 1

Cajón de Sastre:

- Entonces, quedamos en que mañana detonaré el Episodio 8 de esta serie: SOFOMES dañan a pudientes e indigentes.

- También mañana, el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza y la actuación especial de Luis Gerardo Treviño, el patético “DILAPILA”, desde la torre administrativa donde despacha y quizá pronto sea despachado de la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Samuel García, porque más que ayudante, es un estorbante.