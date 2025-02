Saltillo: Peluqueras, reparadores y vendedores de figuras religiosas, las profesiones atrapadas en el tiempo (fotogalería)

Todos coinciden: permanecer en el Centro es un reto . Las combis se paran cada vez más lejos, la gente ya no vive y si pasa a pasearse, lo hace en coche, ya no quiere caminar.

Además comentó que las combis se paran cada vez más lejos y que la afluencia de personas en el Centro se ha reducido de manera importante.

“La que viene, viene a pasearse en el carro, pero no se bajan. No es como antes. Para estas fechas yo abría a las 8:00 a.m. ahora estoy abriendo a las 11 y está solo. Yo abría y ya estaba la gente afuera esperando. Me iba de aquí a las 9:00 p.m. ahora ya para las siete ya nos vamos, porque ya no hay nada”, contó.