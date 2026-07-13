Saltillo perdió ecosistemas equivalentes a 32 mil canchas de futbol

El municipio de Saltillo perdió 23 mil hectáreas de cobertura ecosistémica entre 2000 y 2023, una superficie equivalente a unas 32 mil canchas de futbol. La Estrategia de Adaptación Basada en Ecosistemas (EAbE), elaborada y publicada por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) y el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), utilizó información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para realizar el análisis.

“Con base en la comparación de las coberturas en ambos momentos se identificaron los cambios de uso de suelo o de la cobertura ecosistémica en el municipio. Los resultados obtenidos muestran que, en el periodo de 2000 a 2023, un total de 23 mil 317 hectáreas de cobertura ecosistémica fueron transformadas a otros usos”, señala el documento. De esa superficie, 7 mil 568 hectáreas fueron convertidas en terrenos agrícolas, mientras que 12 mil 110 hectáreas se transformaron en pastizales destinados a actividades pecuarias. Asimismo, la estrategia identifica a los matorrales desérticos micrófilos y rosetófilos como los ecosistemas más afectados por estos cambios.

En contraste, la mancha urbana creció de manera significativa al pasar de 8 mil 70 hectáreas en el año 2000 a 13 mil 352 hectáreas en 2023, lo que representa un incremento de 5 mil 282 hectáreas. El documento detalla que, de esa expansión urbana, 2 mil 416 hectáreas, equivalentes al 46 por ciento, correspondían a pastizales inducidos en el año 2000, mientras que mil 175 hectáreas, el 33 por ciento, estaban cubiertas por ecosistemas naturales. La EAbE señala que actualmente los ecosistemas ocupan 431 mil 445.76 hectáreas del territorio municipal —considerando no solo la zona urbana, sino todo el municipio—, lo que representa el 76.6 por ciento de la superficie de Saltillo.

Entre ellos, el matorral desértico micrófilo es el ecosistema de mayor extensión, al cubrir el 32 por ciento del territorio municipal, seguido por el matorral desértico rosetófilo, con el 24 por ciento. El bosque de pino ocupa el tercer lugar, al representar el 12 por ciento de la superficie del municipio. “Lo anterior pone en evidencia la pérdida de ecosistemas en Saltillo, lo que destaca la necesidad de implementar estrategias de manejo y conservación eficaces que permitan un desarrollo territorial equilibrado, preservando los servicios ecosistémicos vitales para la sostenibilidad ambiental y el bienestar de la población”, concluye la estrategia.