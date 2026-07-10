Saltillo: proponen captar lluvia en escuelas, hospitales y oficinas públicas

A través del estudio Estrategia de Adaptación Basada en Ecosistemas (EAbE), el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (Implan) y el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) propusieron implementar sistemas de captación de agua de lluvia en edificios públicos. Como parte de las acciones planteadas, el documento propone instalar sistemas de captación pluvial en todos los inmuebles públicos de gran tamaño, como escuelas, hospitales, edificios culturales y oficinas de la administración pública, entre otros.

El estudio señala que se trata de una medida de mediano plazo cuya implementación correspondería a los responsables de los inmuebles, Aguas de Saltillo y el Ayuntamiento.

Asimismo, plantea que el agua de lluvia permita abastecer el 5 por ciento de las necesidades hídricas de la ciudad y de las zonas industriales en el corto plazo; el 10 por ciento en el mediano plazo, y el 20 por ciento en el largo plazo.

La EAbE explica que, como parte de la estrategia denominada “Gestión Sostenible del Sistema Hidrológico”, se debe garantizar la disponibilidad de agua “para sustentar las poblaciones y actividades humanas, así como los ecosistemas en el largo plazo, utilizando un enfoque de cuenca y acuífero”. Además, subraya que la optimización del recurso hídrico es fundamental para mantener su disponibilidad ante las condiciones de clima semidesértico que caracterizan a la región.

El documento también propone extender los sistemas de captación pluvial a comunidades rurales y urbanas, así como impulsar la instalación de sistemas domésticos de captación, la creación de parques hídricos y la construcción de la red de drenaje pluvial de Saltillo, priorizando las zonas de mayor densidad poblacional y aquellas con mayor riesgo de inundación.

Entre las acciones adicionales se plantea construir hoyas de agua en el medio rural, instalar cisternas y tanques de almacenamiento para aprovechar el agua de lluvia proveniente de la red de drenaje pluvial urbana, además de promover infraestructura como presas de gavión y otras obras en los principales escurrimientos de la cuenca alta para favorecer la infiltración y la recarga de los acuíferos.

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