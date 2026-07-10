Saltillo: proponen captar lluvia en escuelas, hospitales y oficinas públicas

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    Saltillo: proponen captar lluvia en escuelas, hospitales y oficinas públicas
    El estudio realizado por el Implan y la UNAM propone instalar equipos de captación de lluvias en grandes edificios públicos. Especial

La estrategia propone que a largo plazo la ciudad cubra el 20 por ciento de sus necesidades hídricas con agua de lluvia

A través del estudio Estrategia de Adaptación Basada en Ecosistemas (EAbE), el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (Implan) y el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) propusieron implementar sistemas de captación de agua de lluvia en edificios públicos.

Como parte de las acciones planteadas, el documento propone instalar sistemas de captación pluvial en todos los inmuebles públicos de gran tamaño, como escuelas, hospitales, edificios culturales y oficinas de la administración pública, entre otros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-deja-temporada-de-lluvias-beneficios-pero-tambien-crecen-20-las-fallas-en-el-drenaje-BB21755411

El estudio señala que se trata de una medida de mediano plazo cuya implementación correspondería a los responsables de los inmuebles, Aguas de Saltillo y el Ayuntamiento.

Asimismo, plantea que el agua de lluvia permita abastecer el 5 por ciento de las necesidades hídricas de la ciudad y de las zonas industriales en el corto plazo; el 10 por ciento en el mediano plazo, y el 20 por ciento en el largo plazo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sube-5-el-consumo-de-agua-en-saltillo-ante-temperaturas-record-DF19587567

La EAbE explica que, como parte de la estrategia denominada “Gestión Sostenible del Sistema Hidrológico”, se debe garantizar la disponibilidad de agua “para sustentar las poblaciones y actividades humanas, así como los ecosistemas en el largo plazo, utilizando un enfoque de cuenca y acuífero”.

Además, subraya que la optimización del recurso hídrico es fundamental para mantener su disponibilidad ante las condiciones de clima semidesértico que caracterizan a la región.

El documento también propone extender los sistemas de captación pluvial a comunidades rurales y urbanas, así como impulsar la instalación de sistemas domésticos de captación, la creación de parques hídricos y la construcción de la red de drenaje pluvial de Saltillo, priorizando las zonas de mayor densidad poblacional y aquellas con mayor riesgo de inundación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-fortalece-recarga-de-acuiferos-con-sistema-de-aprovechamiento-pluvial-HE21439860

Entre las acciones adicionales se plantea construir hoyas de agua en el medio rural, instalar cisternas y tanques de almacenamiento para aprovechar el agua de lluvia proveniente de la red de drenaje pluvial urbana, además de promover infraestructura como presas de gavión y otras obras en los principales escurrimientos de la cuenca alta para favorecer la infiltración y la recarga de los acuíferos.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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