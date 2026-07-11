También es viable captar agua en viviendas de Saltillo: AMPI

El líder empresarial explicó que ante las condiciones climáticas recientes de la capital de Coahuila es necesario buscar alternativas que sirvan como un complemento al sistema de abastecimiento tradicional de agua potable.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Saltillo, Eduardo Aldape Cavazos, consideró que, además de los edificios públicos, también es viable impulsar propuestas de captación de agua en las viviendas particulares de la ciudad.

“Definitivamente existe la posibilidad de impulsar propuestas de captación de agua pluvial, tanto en edificios públicos como también en la vivienda de Saltillo. Recordemos que nuestra ciudad actualmente enfrenta una situación de estrés hídrico, por lo que es indispensable buscar soluciones que complementen este abastecimiento tradicional”, afirmó.

Ayer, VANGUARDIA publicó que tanto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN), propusieron como parte de la Estrategia de Adaptación Basada en Ecosistemas (EAbE), que los edificios públicos de Saltillo implementen sistemas de captación pluvial en edificios públicos.

El presidente de la asociación precisó que para lograr un impacto real en la comunidad se requiere la intervención coordinada entre el sector gubernamental, los constructores y la propia ciudadanía desde la planeación de las casas.

“En el tema de las viviendas considero que es un proyecto que sí es viable, especialmente en los nuevos desarrollos habitacionales. Sin embargo, para que tenga un impacto real, se requiere participación de autoridades, desarrolladores, organismos especializados e inclusive también la ciudadanía. Es importante analizar incentivos como también beneficios fiscales y apoyos que requieran estos sistemas desde la construcción de sus casas”, señaló.

Asimismo, manifestó que la industria de bienes raíces respalda las políticas orientadas hacia la sustentabilidad urbana, argumentando que las edificaciones modernas deben cumplir con criterios de optimización energética y de recursos hídricos.

“Desde el sector inmobiliario vemos con muy buenos ojos todas aquellas iniciativas que se están dando y que promuevan un desarrollo urbano obviamente más sustentable. Hoy la vivienda del futuro no solamente debe ser cómoda y segura, sino también como ya lo comentamos que sea eficiente en el uso de agua y también de la energía eléctrica”, comentó.

Con respecto al alcance de la medida, el representante de AMPI aclaró que aunque la recolección de lluvia no soluciona por completo el desabasto general de la ciudad, funciona como una herramienta para disminuir la explotación de la red de agua potable y generar conciencia de ahorro.

“La captación de agua de lluvia no solamente va a resolver por sí el problema del abastecimiento, pero sí puede convertirse en una herramienta importante para reducir el consumo de agua potable, generar una mayor cultura de cuidado de agua y fortalecer también la resiliencia de nuestra ciudad frente a los periodos que tengamos de sequía”, indicó.

Por otra parte, especificó que este tipo de infraestructura domiciliar se enfoca principalmente en propiedades habitadas por sus dueños, ya que los inmuebles bajo esquema de renta conllevan procesos legales distintos debido a la autorización requerida por los arrendadores.

“En AMPI Saltillo creemos que el desarrollo inmobiliario debe evolucionar hacia modelos más sustentables. Y esto se va a dar en viviendas obviamente que sean de propietarios, que no sean viviendas en arrendamiento, porque para este caso tendríamos que consultar el consentimiento del dueño de la vivienda”, expresó.

Finalmente, reiteró la disposición del organismo para integrarse a esquemas de diálogo con diferentes instituciones educativas y gubernamentales para formalizar análisis técnicos que protejan la economía de las familias y el entorno natural.

“Estamos abiertos a participar también en mesas de trabajo con autoridades, con universidades, con desarrolladores para analizar proyectos que beneficien tanto el medio ambiente como el patrimonio de las familias”, concluyó.