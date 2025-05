Saltillo: rentables, solo 7 de las 21 rutas de transporte público

De las 21 rutas de transporte público que actualmente operan en Saltillo, solo siete son viables financieramente, mientras que el resto están camino a la quiebra.

De acuerdo al alcalde Javier Díaz González, actualmente se trabaja con los concesionarios en el rediseño de las rutas para cubrir las necesidades de la ciudadanía y ser rentables.

TE PUEDE INTERESAR: Se dan el sí 78 parejas en bodas comunitarias, en Saltillo

“Cuando me junté con los concesionarios, les comentaba: ‘A ver, el tema que se va a implementar es de esta forma. Vamos a trabajar de la mano con ustedes, una relación también ganar-ganar’. Porque les dije: ‘Si nos volvemos a juntar, si no hacemos nada, si nos volvemos a juntar ocho meses después, ahorita son 21 de ustedes en la mesa, yo creo que van a ser 15 en ocho o nueve meses’. Me refiero a que esas rutas van a quebrar por diferentes circunstancias”, declaró el edil.

En ese sentido, recordó que tiempo atrás había 42 rutas, mientras que actualmente hay 21, es decir, una reducción del 50 por ciento. En semanas recientes, VANGUARDIA publicó que entre 2011 y 2025, el número de unidades de transporte público se redujo 62 por ciento, mientras que la población aumentó 29 por ciento en el mismo periodo.

Además, Díaz González señaló que las rutas actuales no han modificado su trazo para cubrir sectores enteros como las colonias Buitres o Lomas de Lourdes.

Este medio también reportó a principios de este mes de mayo que sectores como Los Valdez, la Saltillo 2000, La Herradura, Nueva Imagen, Nogales, La Fragua, El Campanario, Valle del Oriente, Los Silleres, Quinta Real, Andalucía, Buitres o Hacienda del Cortijo no tienen rutas cercanas.

“Hay 250 mil saltillenses que no tienen opción del transporte público. Entonces, ahorita hay 21 rutas, pero hay rutas como la Periférico, el Express, que a lo mejor son grandes. Entonces, esas rutas, a la hora de rediseñar, se pueden convertir en tres o cuatro rutas, no con el mismo trazo que tienen actualmente, sino que puedan estar en otras partes de la ciudad, pero con la misma cantidad de unidades. En vez de una ruta, le metes tres o cuatro”, explicó Díaz González este sábado.

El alcalde reiteró que a partir de octubre la intención es que el rediseño permita tener 32 rutas alimentadoras, además de las dos troncales.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Nuevo León a presunto ladrón de casas en Saltillo: ‘La Cuca’ robó cajas fuertes y joyas en sectores residenciales

Reiteró que estas últimas contarán con unidades que cuenten con internet, aire acondicionado y accesibilidad para personas con discapacidad.

“La idea es poder incorporar en el mediano plazo alrededor de 60 mil saltillenses que actualmente se transportan por otro medio de transporte, perdón, ya sea motorizado o no motorizado, que puedan incorporarse al transporte público.

“Vamos a trabajar muy de la mano con diferentes asociaciones también para el tema de la movilidad integral, que vendrá en una segunda etapa, en el tema peatonal y en el tema ciclista”, explicó el presidente municipal¨, mencionó.