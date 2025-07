POLITICÓN: ¿Cheves del bienestar? Banaliza Attolini hasta programas sociales como parte de su show político

I. EN EL LIMBO

Hace meses, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) desató controversia por la intención de cerrar cuatro centros de investigación, una medida impulsada por Luis Gutiérrez Flores, director de Investigación, y Jesús Montalvo Morales, de Planeación. La propuesta provocó la reacción de investigadores, académicos y miembros de la comunidad universitaria, por lo que el rector Octavio Pimentel tuvo que salir al paso y frenar la iniciativa. Dijo que no se cerrará ningún centro sin antes entablar un diálogo y lograr acuerdos. Es lo mínimo que se espera de una institución de educación superior: decisiones basadas en razones, no en cálculos –o intereses– administrativos.

II. UN EJEMPLO

Uno de los centros que se pretendía cerrar es el Instituto para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria. El dato es contundente: 7 de cada 10 mujeres en Coahuila han sufrido violencia de género. Mientras más de 10 universidades autónomas del país crean nuevos centros de estudio sobre igualdad, en la UAdeC se intentaba desaparecer el único que existe. En lugar de debilitarlo, se debería reforzar. No se trata sólo de mantener estructuras, sino de atender problemáticas reales y urgentes.

III. FIESTA DEL BIENESTAR

Desde el Estadio Corona, Antonio Attolini se grabó celebrando con otros aficionados y prometiendo que si ganaba el Santos habría “cheves del bienestar”. Más allá de la broma, la frase refleja una tendencia del legislador: banalizar el discurso público e ironizar con un concepto asociado a los programas sociales del Gobierno Federal. Para un diputado local, resulta preocupante usar el lenguaje institucional como recurso de espectáculo. Su protagonismo no está sólo en el Congreso, sino en el ruido superficial de las redes sociales.

IV. LIGEREZA POLÍTICA

Relacionar el “bienestar” con cerveza en un contexto festivo puede parecer inofensivo, pero en realidad banaliza una política social clave para millones. Si Attolini pretendía hacer humor, eligió mal el concepto. No es la primera vez que desdibuja los límites entre el cargo público y el show personal. Esa falta de seriedad mina la credibilidad y refuerza la percepción de que no entiende –o no le interesa– el verdadero rol que debería desempeñar como representante ciudadano y aprovechar su posición... y ser oposición.

V. COMPARACIÓN

Vaya escándalo el que representa para el partido en el poder el caso del senador Adán Augusto López. El diputado federal de Morena, Manuel Espino, fue contundente: comparó a Adán Augusto con Felipe Calderón por el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, investigado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. “Si Calderón no sabía que su secretario era narco, era por pendejo o por cómplice. Lo mismo digo respecto al senador Adán Augusto”, escribió Espino. La declaración no sólo sacudió redes, también evidenció que el tema incomoda al interior del propio partido.

VI. DIVISIÓN INTERNA

El mensaje de Espino es fuerte por venir desde dentro. Aunque Claudia Sheinbaum ya había pedido una explicación pública, el señalamiento directo evidencia que no todos en Morena están dispuestos a proteger a Adán Augusto. El senador insiste en que está “a la orden” de cualquier autoridad, pero no ha sido requerido. Mientras tanto, el silencio pesa. En un gobierno que hizo de la lucha contra la corrupción su estandarte, estos casos exigen algo más que una declaración en redes.

VII. GRITÓ DE AYUDA

Abel Ayala Flores, dirigente estatal de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, se sumó al llamado nacional ante los constantes cierres a la exportación de becerros mexicanos. El gremio emitió un decálogo dirigido a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Piden respuestas firmes y coordinación efectiva para frenar la plaga del gusano barrenador, evitar pérdidas económicas y negociar con autoridades de Estados Unidos la reactivación de exportaciones. Es un llamado técnico y político que urge atención real, no discursos ni promesas.

VIII. DIEZ PUNTOS

El pronunciamiento ganadero incluye medidas específicas: detener la importación de ganado en pie mientras EU mantenga la frontera cerrada, reforzar los controles sanitarios y establecer convenios para verificar movilizaciones ilegales. También piden más presupuesto a Senasica y negociar una regionalización que permita reactivar exportaciones. La pregunta es si la administración federal atenderá el llamado...

IX. GOLPE AL CRISTAL

En Acuña, la Policía Estatal decomisó 9 kilos de cristal en la colonia Granjas del Valle, en una acción que terminó con la detención de un presunto implicado. El caso ya fue turnado al Ministerio Público Federal. Bajo la dirección de Hugo Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública, el reto no termina con el aseguramiento: toca reforzar la inteligencia operativa y cerrar el paso a las redes de distribución que operan en la región. Las cifras de consumo exigen respuestas sostenidas.