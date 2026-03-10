Saltillo: reportan detonaciones de arma de fuego en Lomas del Refugio (videos)
Los hechos habrían ocurrido presuntamente en el cruce de las calles Buenos Aires y Mar del Plata
Detonaciones de arma de fuego fueron reportadas la mañana de este martes en la colonia Lomas del Refugio, al sur de Saltillo, presuntamente durante un enfrentamiento entre habitantes de unos tejabanes del sector y autoridades.
De acuerdo con información obtenida de manera extraoficial, los disparos se habrían registrado en el cruce de las calles Buenos Aires y Mar del Plata, lo que generó alarma entre vecinos de la zona.
Ante la situación, se informó que niños de la escuela primaria ubicada en la colonia Lomas del Refugio se encuentran resguardados dentro del plantel, algunos de ellos pecho tierra, como medida preventiva por las detonaciones que se escuchaban en el sector.
El fiscal del Estado compartió un video en el cual asegura que se trató de una riña y no un enfrentamiento de delincuencia organizada, sino de riñas entre gente de la colonia Niños Héroes y de Lomas del Refugio, la cual fue contenida por elementos de seguridad.
Información en proceso...