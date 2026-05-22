Saltillo: rescatan a cuatro personas y un perro atrapados por un incendio en la Bellavista (video)

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    Saltillo: rescatan a cuatro personas y un perro atrapados por un incendio en la Bellavista (video)
    Elementos del Grupo de Reacción Sureste auxiliaron a una madre y a sus dos hijos que quedaron atrapados en el segundo piso de un edificio de departamentos mientras el humo y las llamas se propagaban durante el incendio. ULISES MARTÍNEZ

La rápida intervención de vecinos y policías permitió abrir una ruta de escape para una familia que había quedado atrapada por el humo en el segundo piso del edificio

Un incendio registrado la mañana de este viernes en un domicilio y un edificio de departamentos de la colonia Bellavista, en Saltillo, movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes lograron poner a salvo a cuatro personas y un perro que se encontraban en el interior del inmueble.

El siniestro ocurrió alrededor de las 06:00 horas en la Privada Francisco Herrera, entre las calles Carlos Fuero y General Charles. Fueron vecinos del sector quienes reportaron la emergencia al sistema 911 tras percatarse de la presencia de humo y llamas.

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$!Utilizando una cizalla y otras herramientas, oficiales lograron retirar la protección metálica de una ventana para crear una ruta de escape y poner a salvo a los ocupantes del inmueble.
Utilizando una cizalla y otras herramientas, oficiales lograron retirar la protección metálica de una ventana para crear una ruta de escape y poner a salvo a los ocupantes del inmueble. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los afectados, el fuego se originó en una vivienda contigua y el humo comenzó a invadir el edificio de departamentos. La situación alertó a Blanca Lucero ¨N¨, de 38 años, quien despertó de inmediato a sus hijos, Ángel Eliud y Dilan, de 13 y 8 años de edad, respectivamente.

Debido a que la salida estaba bloqueada por el humo, la familia quedó atrapada en el segundo piso y era auxiliada desde un balcón por dos vecinos. En ese momento arribaron elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes participaban en el Operativo de Seguridad a Trabajadores.

Los oficiales Aquiles y León, a bordo de la unidad M1710, ingresaron al área y, utilizando una cizalla y un barrote, retiraron la protección metálica de una ventana para crear una vía de escape. Posteriormente colocaron la unidad de manera estratégica para facilitar el descenso de la madre, los menores y los vecinos que colaboraban en el rescate.

Mientras tanto, habitantes del sector intentaban contener las llamas utilizando tinas con agua. También ayudaron a poner a salvo a José Juan ¨N¨, de 54 años, quien habita en el tercer piso del inmueble y logró evacuar junto con su mascota, un perro llamado “Satanás”.

$!Bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar el fuego registrado en la colonia Bellavista, evitando que las llamas se extendieran a otras viviendas del sector.
Bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar el fuego registrado en la colonia Bellavista, evitando que las llamas se extendieran a otras viviendas del sector. ULISES MARTÍNEZ

Tras el rescate, los cuatro ocupantes y el animal fueron puestos a resguardo. Minutos después arribó personal del Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos combatieron el incendio hasta lograr su total control. Posteriormente realizaron labores de enfriamiento para descartar riesgos de una posible reactivación.

Paramédicos revisaron a los afectados en el lugar y determinaron que ninguno requería traslado a un hospital, pese a la exposición al humo durante la emergencia.

$!Vecinos de la zona colaboraron en las labores de emergencia al intentar contener el incendio con cubetas y tinas con agua, además de apoyar en la evacuación de los residentes.
Vecinos de la zona colaboraron en las labores de emergencia al intentar contener el incendio con cubetas y tinas con agua, además de apoyar en la evacuación de los residentes. CORTESÍA

Las causas que originaron el incendio no fueron dadas a conocer y serán determinadas por las autoridades correspondientes.

Uno de los oficiales que participó en el rescate señaló que actuó de inmediato al percatarse del riesgo que corría la familia atrapada. Según relató, la prioridad fue sacarlos del inmueble lo más rápido posible debido a la gran cantidad de humo acumulado en el área.

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