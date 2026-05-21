Trump y Rubio reavivan la amenaza de una intervención militar de EU en Cuba

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    Trump y Rubio reavivan la amenaza de una intervención militar de EU en Cuba
    El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Cuba ha sido una amenaza para la seguridad nacional durante años debido a sus vínculos con adversarios de Estados Unidos y que Trump está decidido a abordar el asunto. ESPECIAL.

Se trata de una amenaza renovada que cobra mayor peso un día después de que el gobierno anunciara cargos penales contra el exlíder de la isla, Raúl Castro.

WASHINGTON.-Días después de que Estados Unidos imputara al ex presidente de Cuba, Raúl Castro, por diversos cargos, el presidente Donald Trump y el principal diplomático de Estados Unidos volvieron a agitar el jueves el espectro de una intervención militar de Estados Unidos en Cuba.

Trump afirmó que presidentes anteriores de Estados Unidos han considerado la posibilidad de intervenir en Cuba durante décadas, pero que “parece que yo seré quien lo haga”.

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“Otros presidentes han considerado hacer algo durante 50, 60 años”, declaró Trump a los periodistas cuando le preguntaron sobre Cuba en un acto ambiental en el Despacho Oval. “Y parece que yo seré quien lo haga. Así que estaría encantado de hacerlo”.

Por su parte Marco Rubio dijo que Estados Unidos prefiere un acuerdo negociado con Cuba y señaló que el gobierno de Trump quiere resolver las diferencias con la isla de manera pacífica, pero duda que Washington pueda alcanzar una solución diplomática con el gobierno cubano actual.

La “preferencia (de Trump) siempre es un acuerdo negociado que sea pacífico. Esa es siempre nuestra preferencia. Esa sigue siendo nuestra preferencia con Cuba”, afirmó Rubio en Miami antes de abordar un avión para asistir a una reunión de la OTAN en Suecia y luego visitar India.

“Solo estoy siendo honesto con ustedes: la probabilidad de que eso ocurra, dado con quién estamos tratando ahora mismo, no es alta”, añadió.

Cuba se ha acostumbrado a “ganar tiempo y esperar a que nos cansemos”, sostuvo Rubio. “No van a poder esperarnos ni ganar tiempo. Vamos muy en serio, estamos muy enfocados”.

NUEVAS AMENAZAS

La acusación contra Raúl Castro por ordenar el derribo de aviones civiles pilotados por exiliados con base en Miami, ocurrida hace 30 años ha llevado a muchos a creer que el gobierno de Trump sigue el mismo guion que aplicó en la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar a inicios de enero.

Maduro, quien ha permanecido encarcelado en Estados Unidos desde su captura, enfrenta cargos federales por narcotráfico y se ha declarado no culpable.

Por el momento Estados Unidos destacó la llegada del portaaviones USS Nimitz y de los buques que lo acompañan al mar Caribe el mismo día en que se anunciaron los cargos contra Castro.

Rubio no quiso hablar sobre cómo podría actuar Estados Unidos para implementar la acusación formal contra Castro, quien cumple 95 años el próximo mes.

Cabe recordar que el republicano ha amenazado con una acción militar en Cuba desde que derrocó a Maduro y ordenó un bloqueo energético que estranguló los envíos de combustible a Cuba. Eso ha provocado apagones severos, escasez de alimentos y un colapso económico en toda la isla.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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