POLITICÓN: ¿Sepulta Morena las dinastías? Ariadna Montiel frena a Saúl Monreal y manda mensaje a Salgado Macedonio

I. YA LO BAJARON

Luego de mucho amenazar, incluso con la ruptura, el zacatecano Saúl Monreal “dobló las manos” ayer y declinó su aspiración de convertirse en el tercer integrante de la dinastía Monreal en gobernar la vecina entidad. Tras reunirse con la aún flamante mandamás de Morena, Ariadna Montiel, el pretenso “aclaró” que él no estaba aferrado a la candidatura, sino sólo a participar en la toma de decisiones. Ya dicho así, a uno le queda claro que habíamos malinterpretado las expresiones anteriores de Monreal. Seguro fue porque uno está acostumbrado a la literalidad y no a leer entre líneas, como ahora sugiere el senador.

II. AFECTADO

El caso pudiera parecer anecdótico, pero es crucial: marca sin duda la consolidación de la regla que Morena impuso a sus militantes –a través de sus estatutos– y prohíbe que, en las elecciones previas a 2030 –cuando entra en vigor la regla constitucional–, un funcionario pueda “heredar” el cargo a un familiar directo. Para decirlo más claro: se trata del golpe final a las aspiraciones del guerrerense Félix Salgado Macedonio, quien pretende suceder a su hija en la gubernatura.

III. YA QUEDÓ

Como lo adelantamos en este espacio, se confirmó que, en la convocatoria para el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, solamente se discutirá la iniciativa de reformas que tiene como propósito retrasar la elección judicial para 2028. La cita para los representantes populares es para el próximo martes 26 de mayo y la idea es que, a más tardar el jueves, se voten los dictámenes correspondientes. Así pues, la propuesta de reformar la legislación que regula los seguros de gastos médicos mayores, que ha venido empujando el saltillense Jericó Abramo Masso, tendrá que seguir esperando, a ver si le dan espacio antes de concluir la actual Legislatura.

IV. Y NO SE PUDO...

El punto fino en este caso es que ya se ve difícil que la iniciativa prospere, pese a que todos los grupos parlamentarios han dicho que están de acuerdo en que las aseguradoras y los hospitales privados incurren en excesos que es necesario atajar. Ante lo que se ha dicho públicamente, resulta obligado cuestionar cómo fue que los interesados lograron frenar la maquinaria legislativa y, en una de esas, sepultar una de las iniciativas en torno a las cuales se ha generado mayor consenso en los últimos años.

V. AFINANDO DETALLES

Como lo comentamos ayer aquí, la administración de Javier Díaz está desplegando todos los esfuerzos a su alcance para que la capital coahuilense obtenga el mayor beneficio posible con la afluencia de turistas –nacionales y extranjeros– que llegarán a la vecina Monterrey con motivo del Mundial de futbol. En línea con ese objetivo, ayer sostuvieron una reunión de trabajo los equipos operativos de los gobiernos de ambas ciudades para definir acciones de promoción, logística y coordinación. Esto último será clave para que la capital del sarape sea ubicada como un destino deseable para las actividades a desarrollar alrededor de los encuentros.

VI. ATRACTIVOS

Uno de los mayores atractivos que pueden convertir a la Región Sureste en una opción competitiva es, por cierto, la oferta enológica. Por ello, las empresas vinícolas instaladas en la región están afanadas en este momento en afinar sus propuestas y, sobre todo, la forma en que estas se ofertan, de manera que sean fáciles de localizar y contratar. Cabría esperar, desde luego, que la estrategia rinda frutos.

VII. CONVOCATORIA

Los que conocen los detalles del evento aseguran que una veintena de alcaldes coahuilenses se encuentra ya en la capital de los temblores para asistir, hoy, al evento de toma de protesta de la nueva dirigencia de la CONAMM para el periodo 2026-2027. Como lo adelantamos en este espacio, la razón de la amplia convocatoria que en tierras coahuiltecas ha tenido el evento es que el monclovense Carlos Villarreal asumirá una vicepresidencia dentro de la Conferencia Nacional de Municipios de México. No es menor, sin embargo, el hecho, pues aun cuando se trate de una comisión importante, no cualquiera atraería tanta marca.

VIII. MENSAJES

Y es que el asunto no solamente es el protocolo, sino lo que la posición que asumirá el monclovense representa en términos de mensaje político. Cuando menos, el hecho hace que el liderazgo que Villarreal ha asumido en la Región Centro-Desierto se solidifique aún más, lo cual envía mensajes para el futuro inmediato, es decir, para las elecciones municipales del año próximo. El que sepa leer, que lea.

IX. CONTROVERSIA... ¿IRREAL?

Como ocurre desde hace ya algunos procesos electorales, nuevamente se está alentando la “controversia” relativa a la distribución de propaganda electoral a través del Servicio Postal Mexicano. Y aunque ya se ha explicado antes, debe decirse que el INE, de Guadalupe Taddei, tiene las facultades para suscribir convenios con los partidos políticos y que estos hagan uso de la franquicia postal a la que tienen derecho por ley. No todos los partidos la usan, pero aquellos que deciden emplearla –por lo cual, por cierto, pagan– no están cometiendo ninguna irregularidad. Pero como en época electoral cualquier tema sirve para generar controversia...