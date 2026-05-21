Saltillo: Museo del Desierto agrega el idioma coreano a sus audioguías para ampliar audiencia

El director de Comunicación del Museo del Desierto, Juan Carlos Mantilla, señaló que hasta ahora las tenían en idioma español e inglés, sin embargo, hace una semana incluyeron también en idioma coreano y ahora están trabajando para un idioma adicional, como es el japonés ante los visitantes que se tendrán durante el Mundial.

El Museo del Desierto de Saltillo sumó a sus audioguías el idioma coreano y próximamente espera también incluir el japonés ante los visitantes que esperan por la Copa Mundial de Futbol.

“El coreano lo acabamos de subir hace una semana apenas, estamos recién calientitos, todavía no lo promocionamos, estamos haciendo las últimas pruebas, pero ya si alguien quiere visitar el museo y escucharlo en ese idioma, tiene que escanear la aplicación y listo, ya está disponible, solo estamos en las últimas pruebas”, aseguró.

En el caso del japonés, dijo esperar tenerlos para el inicio del Mundial de Futbol, alrededor del 11 de julio, toda vez que es un proceso tardado y largo, ya que son muchas las piezas, se revisa el guion, se realiza la traducción y luego se sube al sistema.

Mantilla explicó que cuentan con las audioguías para hacer el recorrido a través de las piezas más importantes del museo; es gratuita y se accede a ella a través de una aplicación que se llama “isi.TRAVEL”.

Una vez que se llega al Museo del Desierto, se escanea un Código QR para bajar esa aplicación, pero quienes no quieren hacerlo, también tienen la opción de utilizar las listas que se tienen a través de Spotify.

En el caso de las audio guías en coreano, comentó que fue un ciudadano de ese país que tiene años en Saltillo, quienes los ayudó verificando que estuvieran bien los textos y los audios.

Finalmente, comentó Mantilla, al museo llega un buen número de extranjeros, a la semana puede ser una o dos familias, y ahora con el Mundial tienen la expectativa de que crezca ese número.