Saltillo: le pide que vaya a trabajar y termina golpeado con un bate por su propio hijo

El incidente se registró alrededor de las 07:30 horas en la calle 14 de Febrero, frente a la calle Sinceridad, donde se reportó al número de emergencias a una persona lesionada tras una riña familiar.

Con una fuerte lesión en la cabeza presuntamente provocada por su hijo con un bate de béisbol, Víctor Manuel “N”, de 57 años de edad, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica en Saltillo .

Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre, quien informó que acababa de llegar de su trabajo cuando le pidió a su hijo, Daniel “N”, de 38 años, que se levantara y acudiera a trabajar; sin embargo, la reacción fue inesperada.

De acuerdo con su versión, el hijo comenzó a discutir con él y la confrontación fue subiendo de tono hasta que presuntamente tomó un bate de béisbol y lo golpeó en la cabeza. Fueron la hermana del agresor y una vecina quienes intervinieron para desarmarlo y solicitar el apoyo de las autoridades.

Tras dejar lesionado a su padre y percatarse de que habían pedido ayuda, el presunto agresor salió del domicilio y se dio a la fuga.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al afectado y, después de realizarle una curación, lo trasladaron a la Clínica 89 para una valoración médica más completa.

Por su parte, los policías orientaron a la hermana del presunto responsable para que acuda a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y se dé seguimiento legal al caso.