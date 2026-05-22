Saltillo: le pide que vaya a trabajar y termina golpeado con un bate por su propio hijo

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    Saltillo: le pide que vaya a trabajar y termina golpeado con un bate por su propio hijo
    Elementos policiales acudieron a un domicilio ubicado en la calle 14 de Febrero, donde se reportó una riña doméstica que dejó a una persona lesionada y al presunto agresor prófugo. ULISES MARTÍNEZ

La hermana del presunto agresor recibió orientación de las autoridades para presentar la denuncia correspondiente y dar seguimiento legal al caso

Con una fuerte lesión en la cabeza presuntamente provocada por su hijo con un bate de béisbol, Víctor Manuel “N”, de 57 años de edad, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica en Saltillo.

El incidente se registró alrededor de las 07:30 horas en la calle 14 de Febrero, frente a la calle Sinceridad, donde se reportó al número de emergencias a una persona lesionada tras una riña familiar.

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Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre, quien informó que acababa de llegar de su trabajo cuando le pidió a su hijo, Daniel “N”, de 38 años, que se levantara y acudiera a trabajar; sin embargo, la reacción fue inesperada.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un hombre de 57 años que sufrió una lesión en la cabeza tras ser presuntamente agredido con un bate de béisbol durante una discusión familiar.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un hombre de 57 años que sufrió una lesión en la cabeza tras ser presuntamente agredido con un bate de béisbol durante una discusión familiar. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con su versión, el hijo comenzó a discutir con él y la confrontación fue subiendo de tono hasta que presuntamente tomó un bate de béisbol y lo golpeó en la cabeza. Fueron la hermana del agresor y una vecina quienes intervinieron para desarmarlo y solicitar el apoyo de las autoridades.

Tras dejar lesionado a su padre y percatarse de que habían pedido ayuda, el presunto agresor salió del domicilio y se dio a la fuga.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al afectado y, después de realizarle una curación, lo trasladaron a la Clínica 89 para una valoración médica más completa.

Por su parte, los policías orientaron a la hermana del presunto responsable para que acuda a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y se dé seguimiento legal al caso.

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