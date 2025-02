Saltillo: Temo por mi vida, dice Liz, mujer golpeada por problemas con sus vecinos

VANGUARDIA platicó con Liz Colunga, víctima de una agresión por parte de dos vecinas, quienes, tras problemas por el estacionamiento, la golpearon.

El incidente ocurrió el lunes 17 de febrero. Liz ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado e indicó que le fueron otorgadas medidas cautelares, las cuales serán extendidas esta misma semana a su hija, quien es menor de 12 años.

De acuerdo con el relato de Liz, ella adquirió la casa en 2023; sin embargo, la tenía en renta, y fue hace tres días que regresó a la vivienda. Los conflictos por la falta de lugar para estacionarse ocasionaron un enfrentamiento verbal.

“Yo pensé que eran menores de edad y les dije que, cuando llegara su papá, yo hablaría con él. Me di la vuelta y sentí que me tocaron del hombro, tras lo cual me dieron un golpe en el pómulo. Sentí como si hubiera perdido el conocimiento, pero no lo perdí”, relató.