POLITICÓN: Hay nuevo delegado del Infonavit en Coahuila... gana poder el Team Guadiana

I. NUEVO DELEGADO

Ayer, en la CDMX, se presentó como nuevo delegado del Infonavit en Coahuila a Beto Leyva, quien, después de su paso por el ayuntamiento como regidor estaba en espera de una nueva oportunidad. El Infonavit es una de las dependencias federales que mayor expectativa ha generado, especialmente por el proyecto de este gobierno de construir al menos 500 mil viviendas en el sexenio. Aunque será una empresa filial quien las construya, el Infonavit otorgará los créditos. Ahora, a Leyva le toca dirigir lo que para muchos es la institución federal mejor organizada y asediada en la actualidad.

II. INFLUENCIA

Un aspecto que los agudos observadores señalan es que esta designación fortalece al llamado “Team Guadiana”, dado que Leyva es una persona del círculo de confianza de la senadora Cecilia Guadiana. Esto, nos dicen, muestra la influencia que Cecilia está ejerciendo en la designación de delegados federales. Hasta ahora, es la que más perfiles ha logrado colocar. Se comenta que la presidenta Sheinbaum valora sus sugerencias sobre quiénes deben ocupar estos cargos. ¿Será?

III. CUMPLIENDO ANTOJOS

Eso de gobernar -o intentar gobernar- a través de las redes sociales es una idea que, de cuando en cuando, es llevada demasiado lejos por algunos de nuestros representantes populares. Es el caso del nigropetense Jacobo Rodríguez quien, el fin de semana pasado, queriendo presumir su cercanía con la gente, así como su “capacidad de respuesta”, publicó una captura de pantalla que incluía la peculiar petición de una presunta “estudiante foránea” que le solicitó satisfacer su “antojo profundo” de una gringa y un refresco. Con el título “Pa’ servirle al pueblo”, el munícipe publicó el mensaje como dando a entender que había obsequiado la petición.

IV. MOTIVACIONES DE INFLUENCER

¿Se suponía que el “gesto” del alcalde debía ser celebrado por la comunidad o que mereciera un reconocimiento generalizado? Algunos consideran ridículo que, como sociedad, aspiramos a que nuestros gobernantes nos sirvan para cumplir antojos como estos. Y, seamos claros, esto nos sale muy caro, no solo en términos económicos, por lo que implica la elección de esos cargos, sino también por el daño que representa para nuestro sistema político. Al final, parece que se gobierna desde la óptica de un influencer con “giveaway”.

V. PRÓXIMA CONVOCATORIA

Está por publicarse la convocatoria -aunque ya circula una versión preliminar en los círculos electorales- para la designación de los nuevos consejeros y consejeras electorales del IEC. Este noviembre, los actuales consejeros Juan Carlos Cisneros Ruiz, Juan Antonio Silva Espinosa y Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, concluirán su periodo de siete años. Además, tras la remoción del ex presidente Rodrigo Germán Paredes, se elegirá también la presidencia de este órgano, por lo que serán cuatro las vacantes que se cubran de un jalón. Un cambio que se perfila como clave para la siguiente etapa electoral.

VI. SERÁ MUJER

El proyecto de convocatoria establece que el proceso para designar a quien ocupará la presidencia del IEC será exclusivo para mujeres, en cumplimiento con los criterios de paridad de género. Dado que el anterior presidente era varón, se hace obligatorio que, por esta ocasión, una mujer sea designada para concluir el periodo restante. Es decir, de aquí a noviembre de 2029. Un ajuste necesario, pero que abre nuevas puertas a la representación femenina en cargos de decisión.

VII. CONFUNDIDO

En la Región Centro ha causado revuelo Teo Kalionchiz, actual diputado federal panista, por sus críticas a Memo Anaya y Alfredo Paredes, figuras que en su momento ganaron por sus propios méritos. Se dice que si Kalionchiz hoy es diputado, es porque “nadó de muertito” con los votos que el PRI le regaló, pues su elección coincidió con la de Carlos Villarreal, actual alcalde de Monclova, quien le dejó el sufragio a favor gracias a la campaña priista. En lugar de sembrar división, debería preocuparse por sumar y fortalecer su posición porque la realidad, nos dicen, es que quedan pocas figuras con peso en el panismo regional y él no pesa mucho en la báscula electoral. ¿Será?

VIII. ALIANZA PARA SALVARSE

Y no solo es Kalionchiz. La realidad es que la mayoría de los panistas llegaron a sus curules gracias a los votos del PRI. Los números no mienten: actualmente el PAN es apenas la quinta fuerza en el Estado. Al final, si los panistas no fueran tan dependientes de las alianzas, no estarían pensando en ellas. Y quienes conocen sus planes nos dicen que la estrategia es clara: buscar una alianza con el PRI para el próximo proceso electoral, intentando salvarse del naufragio.

IX. APROVECHADO

Uno de los peores vicios del servicio público en México ha sido históricamente el nepotismo que, pese al rechazo que genera y las muchas normas creadas para atajarlo, sigue siendo una tentación irresistible para muchos. Y entre ellos figura Édgar Humberto Muñoz Grajales, magistrado del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Octavo Circuito, quien no duda en utilizar su posición para entrar en contubernio con otros colegas para ubicar ventajosamente a su esposa en una plaza para la cual otros integrantes del Poder Judicial de la Federación tenían mayores méritos. ¿Estarán tomando nota de su conducta en la CDMX?