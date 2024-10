Saltillo: tras obras, pandemia y parquímetros, urge estrategia para reactivar el Centro Histórico

Un grupo de comerciantes y restauranteros del Centro Histórico de Saltillo coincidió en realizar actividades que puedan reactivar económicamente la zona, que se ha visto afectada por la rehabilitación de la calle General Cepeda, ahora y del Paseo Capital hace unos meses.

En respuesta a esta inquietud, la administración municipal de Saltillo señaló que ha buscado escalonar los trabajos para minimizar el impacto en la actividad comercial.

Respecto a las obras en la calle General Cepeda, informó que ya se abrió un tramo y que “en los próximos días” se abrirá el de Castelar a Juárez. Asimismo, se aclaró que la calle Juárez ya se abrió en su totalidad, mientras continúan las obras en otras áreas.

HABLAN LOS AFECTADOS

Desde junio pasado, propietarios de restaurantes como Cherokee y Güicho y Mina expresaron a VANGUARDIA que, particularmente, la rehabilitación de la calle General Cepeda ha afectado sus ventas. De hecho, Cherokee decidió cerrar la sucursal que tenía en esa vialidad.

Al respecto, la Dirección de Obras Públicas dio a conocer que ha mantenido reuniones con vecinos y dueños de locales en esa arteria para informarles sobre los trabajos y tomar decisiones que aminoren los perjuicios. Además, se tiene programada otra reunión en los próximos días con otro grupo de comerciantes del sector restaurantero.

Ivonne Orozco, propietaria del restaurante Las Delicias de Mi General, expresó que, con el reciente cierre de la calle Juan Antonio de la Fuente debido a las obras en General Cepeda, ha enfrentado dificultades económicas, aunque su negocio ha sido uno de los menos afectados.

“No he pagado la luz, estoy al borde de que me la corten porque llevo un tiempo sin poder pagarla. En dos semanas he perdido la mitad de las ventas de un mes regular. Si a mí, que soy de las menos afectadas, me está yendo así, no quiero imaginar a los demás”, expresó la empresaria.

Por su parte, Sergio Castillo, socio de Taberna El Cerdo de Babel y promotor cultural, indicó que mientras se realizaron las obras de Paseo Capital, fueron tiempos complicados para su negocio.